Πάτρα: Κλείνει το κατάστημα My Market στη Γούναρη

Το κατάστημα My Market που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη στην Πάτρα, αναμένεται να κλείσει στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το προσωπικό από εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της My Market επισκέφθηκαν το κατάστημα και ενημέρωσαν τους εργαζομένους για την απόφαση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κανένας εργαζόμενος να μη χάσει τη δουλειά του.

Η εταιρεία προτίθεται να απορροφήσει όλο το προσωπικό του συγκεκριμένου σημείου σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας στην περιοχή της Πάτρας, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του δικτύου της.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση που εντάσσεται σε γενικότερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του ομίλου και όχι για ενέργεια που συνδέεται με μείωση προσωπικού.

