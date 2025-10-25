Πάτρα: Κλείνει το κατάστημα My Market στη Γούναρη

Η εταιρεία προτίθεται να απορροφήσει όλο το προσωπικό του συγκεκριμένου σημείου σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Πάτρα: Κλείνει το κατάστημα My Market στη Γούναρη
25 Οκτ. 2025 14:21
Pelop News

Το κατάστημα My Market που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη στην Πάτρα, αναμένεται να κλείσει στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το προσωπικό από εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της My Market επισκέφθηκαν το κατάστημα και ενημέρωσαν τους εργαζομένους για την απόφαση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κανένας εργαζόμενος να μη χάσει τη δουλειά του.

Η εταιρεία προτίθεται να απορροφήσει όλο το προσωπικό του συγκεκριμένου σημείου σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας στην περιοχή της Πάτρας, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του δικτύου της.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση που εντάσσεται σε γενικότερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του ομίλου και όχι για ενέργεια που συνδέεται με μείωση προσωπικού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 ΚΚΕ Αχαΐας: «Τα ψίχουλα των «χορηγών» έρχονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας»
15:11 Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον
15:00 Αλαφούζος: «Η έλευση Μπενίτεθ είναι μία επιβεβαίωση ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο»
14:49 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για Διονύση Σαββόπουλο: Νιόνο μας, σε αποχαιρετούμε στο όνομα των γενεών που σφράγισε η διαδρομή σου
14:40 Δύσκολη έξοδο για τον ΑΟ Αιγιαλέων
14:33 Στο τελευταίο «αντίο» του Διονύση Σαββόπουλου πολιτικοί και καλλιτέχνες
14:21 Πάτρα: Κλείνει το κατάστημα My Market στη Γούναρη
14:11 Γαλλία: Δεν άντεξε και πέθανε ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή
14:01 Λίλα Κονομάρα: Η αδελφική σχέση στο μικροσκόπιο
13:50 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πένθιμα εμβατήρια από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πριν την εξόδιο ακολουθία,ΒΙΝΤΕΟ
13:40 Μπενίτεθ: «Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά»
13:32 Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου, τι ισχύει για τις παρελάσεις
13:29 «Όταν αυτός ο θάνατος αφορά ένα παιδί, τότε όλα όσα νόμιζες πως ήξερες, γκρεμίζονται» συγκλονιστικός για τη 16χρονη στο Γκάζι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου
13:18 Εγκληματική οργάνωση και κλοπές σε Πύργο, Λασταϊκα, Κατάκολο, Μουζάκι, Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, Πράσινο, Σπιάντζα, Κατσαρό, Αλποχώρι, Καράτουλα!
13:08 Τρεις οι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικούς βομβαρδισμούς
12:57 Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου στη Μητρόπολη Αθηνών
12:49 Ερμής εναντίον Ολυμπιάδας: Μάχη για βαθμούς και γόητρο
12:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατηγορητήριο για τον λογιστή αναβαθμίστηκε και υπάρχει λόγος σοβαρός!
12:29 Έρευνα για το Μεσολόγγι: Οι λόγοι που πλημμυρίζει είναι γνωστοί! ΦΩΤΟ
12:21 «Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα» συγκλονίζει η γιαγιά του Παναγιωτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ