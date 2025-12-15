Πάτρα: Κλειστές αύριο οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ – Για ποιο λόγο

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τρίτη οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ συμμετέχοντας στη συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από το Δημαρχείο και στις συνολικές κινητοποιήσεις, από κοινού με τη Δημοτική Αρχή Πάτρας, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ απαιτεί μεταξύ άλλων:

Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

