Πάτρα: Κλειστές αύριο οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ – Για ποιο λόγο

Πάτρα: Κλειστές αύριο οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ - Για ποιο λόγο
15 Δεκ. 2025 14:53
Pelop News

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τρίτη οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ συμμετέχοντας στη συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από το Δημαρχείο και στις συνολικές κινητοποιήσεις, από κοινού με τη Δημοτική Αρχή Πάτρας, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ απαιτεί μεταξύ άλλων:

  • Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη
17:07 Δήμος Πατρέων: Στηρίζουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών για τη ζωή και την επιβίωσή τους
17:03 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο
16:56 Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Είμαι αθώος»
16:46 Αγγελική Σιακκή: Με τα «παράσημά» της στην Αθήνα – Αναλαμβάνει προϊστάμενη Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας
16:42 Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
16:38 Κλειστός ο Δήμος Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16:25 Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
16:22 Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ
16:04 Ουκρανία – Δημοσκόπηση: Το 75% των Ουκρανών απορρίπτουν πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
15:55 Δένδιας: Εκπτωτικό καλάθι για οικογένειες στρατιωτικών
15:48 «Τρένο» οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησαν και στη Κυπαρισσία
15:45 Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»
15:36 Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων: Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Βερολίνο
15:30 “FAMILY SECRETS” για 2η φορά στην Πάτρα, στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+
15:25 Χαλικιδική: Άλλοι 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες στη δικογραφία για «φακελάκια» για σβήσιμο κλήσεων
15:16 Σύσσωμη η ΔΕΕΠ Αχαΐας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.Τ.Ο της ΝΔ
15:08 Πάτρα: Έκκληση του Δήμου προς τους παρόχους να μην κάνουν εργασίες τις ημέρες των γιορτών
15:00 Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα
15:00 Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ