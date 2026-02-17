Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο

Με απόφαση του Δήμου Πατρέων, δεν θα λειτουργήσει το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς η διακοπή ρεύματος δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Την απόφαση υπογράφει η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



