Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο

Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου - Για ποιον λόγο
17 Φεβ. 2026 17:40
Pelop News

Με απόφαση του Δήμου Πατρέων, δεν θα λειτουργήσει το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς η διακοπή ρεύματος δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Την απόφαση υπογράφει η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:04 Με ελλείψεις η ΔΙΑΣ στην Πατρα – Καθημερινά δύο αστυνομικοί φεύγουν για το Αίγιο
17:56 Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%
17:48 Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»
17:40 Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο
17:36 Ερύμανθος: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Τι λέει ο Μπαρής ΦΩΤΟ
17:34 Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει
17:27 Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, η έκθεση για ΟΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
17:24 Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ
17:18 Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι
17:18 Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17:10 Πάτρα: Σύσκεψη φορέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για τοπικό σχέδιο
17:07 Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή
17:02 Εκτορας Σταυρακάκης στην «Π»: «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι για το Διάστημα»
16:54 «Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
16:49 Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
16:46 Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος
16:42 Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή
16:32 Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί
16:22 Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
16:11 «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Βιολάντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ