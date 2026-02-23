Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

Το κάναμε κι αυτό! Το κυνήγι φαντασμάτων κι αστικών θρύλων που έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες στην «Π», μας οδήγησε αυτήν την εβδομάδα στο κοιμητήριο του Σαραβαλίου. Αφορμή για -να προσπαθήσουμε- να περάσουμε μια βραδιά εκεί, δεν ήταν μόνον η θέληση μας για μια paranormal βιωματική εμπειρία. Ηταν κάτι πολύ περισσότερο: Οι ιστορίες που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την παρουσία «περίεργων τύπων» τις μεταμεσονύχτιες ώρες (κυρίως σε βραδιές πανσελήνου ή με το «έμπα» του Μαΐου…) και η εύρεση παγανιστικών συμβόλων σε συγκεκριμένα σημεία, ακόμη και επάνω σε τάφους του κοιμητηρίου, τα οποία σχετίζονται με την επίκληση απόκοσμων όντων…. «from the other side» όπως θα τραγουδούσαν ο Τζίμι Μόρισον και οι «Doors».

«Βροχή» σχολίων στα social