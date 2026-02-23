Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

Η «Π» πέρασε μια βραδιά στο κοιμητήριο του Σαραβαλίου. Βιωματική εμπειρία με φόντο αστικούς θρύλους και ιστορίες για «περίεργες τελετές»

Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια
23 Φεβ. 2026 20:30
Pelop News

 Το κάναμε κι αυτό! Το κυνήγι φαντασμάτων κι αστικών θρύλων που έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες στην «Π», μας οδήγησε αυτήν την εβδομάδα στο κοιμητήριο του Σαραβαλίου. Αφορμή για -να προσπαθήσουμε- να περάσουμε μια βραδιά εκεί, δεν ήταν μόνον η θέληση μας για μια paranormal βιωματική εμπειρία. Ηταν κάτι πολύ περισσότερο: Οι ιστορίες που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την παρουσία «περίεργων τύπων» τις μεταμεσονύχτιες ώρες (κυρίως σε βραδιές πανσελήνου ή με το «έμπα» του Μαΐου…) και η εύρεση παγανιστικών συμβόλων σε συγκεκριμένα σημεία, ακόμη και επάνω σε τάφους του κοιμητηρίου, τα οποία σχετίζονται με την επίκληση απόκοσμων όντων…. «from the other side» όπως θα τραγουδούσαν ο Τζίμι Μόρισον και οι «Doors».

Η αλήθεια είναι ότι… πεντάλφες, εξάλφες κι άλλα τέτοια περίεργα δεν εντοπίσαμε πουθενά, όμως, σε κάθε περίπτωση, το να περάσεις μια νύχτα σε ένα τόσο σκοτεινό μέρος με εκατοντάδες τάφους, με καντήλια να τρεμοπαίζουν στον άνεμο, με απροσδιόριστους ήχους και τριξίματα και – κυρίως – με τις σκιές κάτω από τα κυπαρίσσια κι ανάμεσα στους σταυρούς να σου μπερδεύουν το μάτι (και το μυαλό…), είναι πράγματα που δεν ενδείκνυνται για καρδιακούς.

Ποιο ήταν, όμως, το πρώτο πράγμα που κάναμε περνώντας την ανοικτή (!) πόρτα του κοιμητηρίου; Φυσικά το να σταυροκοπηθούμε και να πούμε το «Πάτερ ημών» (σ.σ. κι όποιος από εσάς γελάσει -πιστέψτε μας- αν τολμήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, θα κάνει ακριβώς το ίδιο!). Είχαμε ακούσει πριν από μερικά χρόνια για «πιθανές τελετές μαύρης μαγείας», για «υπολείμματα από ναρκωτικές ουσίες» και φυσικά για «κουτιά από αλκοόλ και μπύρες» που έβρισκε κάποιος εκεί, όμως (ευτυχώς) δεν πέσαμε επάνω σε τίποτα από όλα αυτά. Ισως επειδή οι ιδιοκτήτες των τάφων ή οι υπεύθυνοι του κοιμητηρίου είχαν μεριμνήσει για τον καθαρισμό του χώρου. Ισως, πάλι, επειδή η Ιερά Μητρόπολη Πατρών φρόντισε προφανώς να ληφθούν μέτρα για τους «βέβηλους» και τους «νυχτοπερπατητές», σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

Αυτό ακριβώς ήταν που μας έκανε να σκεφτούμε ότι αν κάποιος κάτοικος περνούσε από εκεί είτε θα μας περνούσε για τρελούς ή φαρσέρ είτε θα καλούσε την ΕΛΑΣ και πιθανότατα -εάν οι ένστολοι αποδεικνύονταν ότι δεν έχουν καλή αίσθηση του χιούμορ- θα περνάγαμε το υπόλοιπο της νύχτας στην «ψειρού» (αυτή κι αν θα ήταν μια φοβερή βιωματική εμπειρία!). Σε κάθε περίπτωση εμείς μπήκαμε στο κοιμητήριο γιατί πολύ απλά βρήκαμε τις πόρτες ορθάνοικτες, οπότε… αμαρτία ουκ έχουμε!

Πάμε πάλι στο προκείμενο: Οχι! Από φαντάσματα δεν κινδυνεύσαμε στο κοιμητήριο του Σαραβαλίου, τον τόπο προορισμού -όπως μάθαμε- των μαθητών που έκαναν κοπάνες από τα σχολεία της περιοχής. Από εκείνο που ενδεχομένως θα κινδυνεύαμε -κι ευτυχώς σταθήκαμε τυχεροί- ήταν από τσακάλια που κατεβαίνουν σε εκείνες τις πλαγιές προς αναζήτηση τροφής. Οπως μας είπε και μέλος της μοναστικής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ομπλού που ανεβοκατεβαίνει συνεχώς από το σημείο, η περιοχή είναι γεμάτη από τέτοια αρπαχτικά ή από αλεπουδίτσες. Αυτές τις τελευταίες τις διώχνεις σχετικά εύκολα, με τα τσακάλια, όμως, τίθεται ένα ζήτημα, ειδικά αν πέσεις επάνω σε μικρό κοπάδι…

Με αυτά και με αυτά η αποχώρησή μας έγινε όταν άρχισε να πιάνει τσουχτερό κρύο κι αφού είπαμε φυσικά, με απεριόριστο δέος και σεβασμό, το πρέπον για την περίσταση «Θεός σχωρέστους!». Και υποσχόμαστε ότι δεν θα ενοχλήσουμε ποτέ ξανά τους «κεκοιμημένους», οι ψυχές των οποίων αναπαύονται στο κοιμητήριο του Σαραβαλίου, δίπλα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου και με πανοραμική θέα τον Πατραϊκό και το Ιόνιο.

Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

«Βροχή» σχολίων στα social

Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

Ερευνα για περίεργα σύμβολα δίπλα σε τάφους

Οταν προαναγγείλαμε στα social media το σημερινό ρεπορτάζ, τα μηνύματα αναγνωστών και φίλων άρχισαν να πέφτουν «βροχή». Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα δεκάδες σχόλια που έγιναν:

Σπυρίδων Καβαλιεράτος: «Μη φοβάσαι τους πεθαμένους και τα φαντάσματα και τις σκιές. Τους ζωντανούς να φοβάσαι…».

Αλέξανδρος Κοσκινάς: «Οι παλαιοί μάς έλεγαν, μην πηγαίνετε στο νεκροταφείο τη νύχτα, να μην ενοχλείτε τους νεκρούς, να σέβεστε τις ψυχές. Υ.Γ.: Ο αέρας που φυσάει, δημιουργεί ψευδαισθήσεις καμιά φορά».

Λουκία Στασινού: «Εγώ τους ζωντανούς φοβάμαι…».

Νίκος Καράπαπας: «Παιδάκι μου, σου έχει σαλέψει…».

Ανδρέας Ζάγκλας: «Εκεί δεξιά όπως κατέβαινες είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου, μήπως τους είδες;».

Αγγελική Γιαννακοπούλου: «Να ανάψεις το καντήλι του πατέρα μου».

Χριστίνα Βάγγαλη: «Κάτσε καλά, έχω χάσει τον ύπνο μου…».

 

Βάλτε μας να ψάξουμε…

Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια

Ο γράφων δεν πιστεύει στα φαντάσματα, στους εξωγήινους και σε άλλες απόκοσμες δυνάμεις. Είναι, όμως, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ιστορία ή θρύλο έχετε να μας εξιστορήσετε για να το… ψάξουμε εμείς στη συνέχεια. Επικοινωνήστε, λοιπόν, μαζί μας, ως εξής:

Ε-mail: pelop@pelop.gr, lampr_sport@yahoo.gr

Τηλέφωνα: 2610-312.530, 6942.407264

Viber: 6909.196125

Instagram: Kostasl1979

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τις μεταμεσονύχτιες εξορμήσεις μας στον κόσμο του παραφυσικού με ιστορίες για μυστηριώδεις εμφανίσεις ασκητών μοναστηριών της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:30 Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια
20:22 Περού: 15 νεκροί, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου
20:10 Καρανίκας – Πολάκης: Διαδικτυακός καυγάς με βαριές εκφράσεις για «γονυπετείς», «ξεφτιλισμένους»
19:58 Ερντογάν: Τι συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
19:46 Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν
19:38 Αγριογούρουνα στην Εκάλη ανήμερα Καθαράς Δευτέρας ΦΩΤΟ
19:26 Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης του αγωγού Druzhba στο Ταταρστάν
19:15 Περιφερειακός σιδηρόδρομος σε αβεβαιότητα: Δίκτυο δύο ταχυτήτων
19:01 Μπακογιάννης-Κοσιώνη: Πέταξαν χαρταετό με τον 9χρονο γιο τους Δήμο την Καθαρά Δευτέρα ΦΩΤΟ
18:58 Γραμμή 6 Τραμ: Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ» από αύριο Τρίτη 24/2
18:45 Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι IKA και Δημοσίου
18:35 Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη
18:27 Ηλεία: «Βούλιαξε» η Κουρούτα για τα Κούλουμα ΦΩΤΟ
18:20 Συνθήκες «whiteout» στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες
18:16 Με Πλώτα-Καραγιαννίδη και Δίπλαρο, αλλά χωρίς Μπαζίνα η Εθνική
18:05 Κλιματική Αλλαγή: Γιατί επηρεάζει τόσο τη Δυτική Ελλάδα
17:57 Τουρκοβούνια: Έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό
17:49 Κούλουμα 2026: Χαρταετοί, σαρακοστιανά και νησιώτικο γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου ΦΩΤΟ
17:41 Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε ληστές σε καφετέρια
17:33 Μητσοτάκης: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το ΚΥΣΟΙΠ στο Μαξίμου, τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ