Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του διοργανώνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πατρών την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον 3ο όροφο του κτηρίου του (Κολοκοτρώνη 20).

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί τα Διοικητικά Συμβούλια και οι εργαζόμενοι των σωματείων-μελών του Κέντρου, σε ένα συνάντησης ανταλλαγής ευχών για τη νέα χρονιά.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πατρών εύχεται «καλή χρονιά με δυνατούς και ελπιδοφόρους αγώνες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της διεκδίκησης για τα εργασιακά δικαιώματα.

