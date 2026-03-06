Πάτρα: Κουκουλοφόροι έψαχναν τρόπους να «μπουκάρουν» σε σπίτι

Στην Πάτρα είχαμε μία υπόθεση που εξελίχτηκε σε θρίλερ. Συγκεκριμένα στο Ακταίο Ρίου ιδιοκτήτης σπιτιού αντιλήφθηκε τρία άτομα με κουκούλες να κινούνται στην αυλή του. Παράλληλα φαινόταν ότι έψαχναν τρόπους εισόδου στο εσωτερικό του σπιτιού.

Άμεσα ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. Όμως όταν οι τρεις ύποπτοι αντιλήφθηκαν την κινητοποίηση των αρχών, το έσκασαν!

Μάλιστα σύμφωνα με όσα διέρρευσαν μπήκαν σε μαύρο όχημα και έγιναν… καπνός.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζονται και τυχόν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα.

