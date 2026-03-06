Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη γιατρός κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων
Είναι συνταξιούχος και η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής
Στην Πάτρα συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός, που σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
Μάλιστα όπως διέρρευσε η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην Πάτρα έπειτα από έρευνα. Όπως λέγεται η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία οδήγησαν στα ίχνη του γιατρού.
Ακολούθως ο συνταξιούχος γιατρός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Από τις Αρχές η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ενώ προχωρά η ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ.
