Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη γιατρός κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων

Στην Πάτρα συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός, που σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας

Μάλιστα όπως διέρρευσε η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην Πάτρα έπειτα από έρευνα. Όπως λέγεται η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία οδήγησαν στα ίχνη του γιατρού.

Ακολούθως ο συνταξιούχος γιατρός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Από τις Αρχές η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ενώ προχωρά η ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



