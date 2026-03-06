Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας

Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση και Εργασία: Η γυναίκα στο επίκεντρο»

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας
06 Μαρ. 2026 20:41
Pelop News

Σημαντική δράση από τον Δήμος Ναυπακτίας και την Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ναυπακτίας, καθώς τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας την ημερίδα «Εκπαίδευση και Εργασία: Η γυναίκα στο Επίκεντρο» αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου, στο κτήριο «Ναυπακτία» (Λιμάνι Ναυπάκτου), στις 18:30.

Η βία έχει φωλιάσει στο σχολικό περιβάλλον και τα παιδιά τη θεωρούν φυσιολογική

Στόχος είναι η ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις διαθέσιμες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται διαρκώς, η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα ενημέρωσης και διαλόγου. Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και ανταλλαγή εμπειριών, θα αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο, οι δυνατότητες εκπαίδευσης και επανακατάρτισης, καθώς και οι προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού και φιλικού χώρου, όπου κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγελματικής διαδρομής, θα μπορεί να θέσει προβληματισμούς και ερωτήματα, να ενημερωθεί και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ομιλητές με σημαντική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας υπεύθυνη για θέματα Ισότητας, Άρσης των Κοινωνικών Ανισοτήτων και των Φυλετικών Διακρίσεων και Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας κ.Αμαλία Βούλγαρη, η Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου κ.Ισμήνη Καβαλλάρη, ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ναυπάκτου κ.Βαγγέλης Μακρυγιώργος, οι Εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ Ναυπάκτου κ.Ελένη Μαρτσούκα και κ.Χρήστος Κουτσογιάννης και η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας με MSc Κοινωνικής Πολιτικής, κ.Δήμητρα Χαμηλού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ναυπακτίας και στους στόχους που έχουν τεθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:49 Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
23:32 Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
23:21 Κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών: Η Βραζιλία του 1970 η καλύτερη όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα
23:08 Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!
22:56 Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»
22:47 Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος για το πετρέλαιο: 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
22:40 Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
22:32 Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»
22:22 Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες
22:13 Πάτρα: Κουκουλοφόροι έψαχναν τρόπους να «μπουκάρουν» σε σπίτι
22:10 Ρεπορτάζ Reuters: «Η τουρκική ΜΙΤ ζήτησε από τη βρετανική ΜΙ6 να βοηθήσει στην προστασία του Σύρου προέδρου Σάρα»
21:52 Akylas: Ο «γάμος» του Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
21:41 Τραμπ: Ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης 20 δισ. δολαρίων για να ανοίξει η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
21:31 Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη
21:26 Γυναίκα: Όταν η κοινωνία της είπε “Μη μιλάς” και εκείνη μίλησε
21:23 IDF: Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Είχε στο σπίτι του 9 κιλά κάνναβη και πιστόλι ρέπλικα, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη γιατρός κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων
20:41 Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ