Πάτρα – Κρουαζιέρα: Παραμένει «ζεστό» το ενδιαφέρον – Πηγές του Υπερταμείου διαψεύψουν σενάρια «ναυαγίου»

Αντιδράσεις, κυρίως στο παρασκήνιο, προκάλεσε το ρεπορτάζ της «Π» για τον διαγωνισμό αξιοποίησης της κρουαζιέρας στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, με τους γνωστούς παρασκηνιακούς κύκλους να επιχειρούν να παρουσιάσουν μια εικόνα «ναυαγίου», που όμως δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της διαδικασίας.

Η προσπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονότων αποδίδεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε εχθρική στάση απέναντι στα σχέδια αξιοποίησης της κρουαζιέρας και της μαρίνας, με καθαρά πολιτικά κίνητρα.

Κύκλοι του Υπερταμείου ξεκαθαρίζουν στην «Π» ότι ο διαγωνισμός παραμένει ενεργός και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη φάση των οικονομικών προσφορών. Ουδέποτε υπήρξε επίσημη ανακοίνωση περί έλλειψης ενδιαφέροντος, όπως κάποιοι κύκλοι έσπευσαν να διακινήσουν στο διαδίκτυο. Αντιθέτως, τον περασμένο Μάρτιο εκδηλώθηκε επίσημο ενδιαφέρον από τρία επενδυτικά σχήματα, γεγονός που από μόνο του διαψεύδει τα σενάρια απαξίωσης.

Οσον αφορά στον διαχωρισμό του διαγωνισμού σε επιμέρους τμήματα -Πάτρα και Κατάκολο- προβλεπόταν ρητά ως εναλλακτική από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται έλλειψη ενδιαφέροντος για την Πάτρα. Παρά ταύτα, πηγές του Υπερταμείου αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά από γνωστούς κύκλους ώστε να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Το διακύβευμα, ωστόσο, είναι σαφές: η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της μαρίνας, μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που επενδυτικά σχέδια του Υπερταμείου συναντούν πολιτικά μέτωπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαρίνα Καλαμαριάς (Αρετσούς), όπου η δημόσια αντιπαράθεση με τον ομώνυμο Δήμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εκατέρωθεν αιχμές.

Παρά τις αντιδράσεις, η επένδυση εκεί προχωρά, μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας τουλάχιστον 35 ετών, με τις υποδομές να παραμένουν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της κρουαζιέρας στην Πάτρα. Ο θόρυβος μπορεί να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, όμως η πραγματικότητα του διαγωνισμού απέχει πολύ από την εικόνα που κάποιοι επιχειρούν να κατασκευάσουν, ανέφεραν στην «Π» πηγές του Υπερταμείου.

