Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Παρέλαση των Μικρών – Ποιες ώρες θα είναι κλειστοί οι δρόμοι

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινό Καρναβάλι και ειδικότερα για τη Μεγάλη Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, προβλέπεται απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων από τις 06:30 έως τις 14:30 περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας, στην οδό Ηλείας (από Ερενστρώλε έως Γεωργίου Ρούφου), στη Γούναρη (από Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έως Κορίνθου), στην Κορίνθου (από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη), στο άνω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄, καθώς και στις οδούς Ερμού, Αγίου Νικολάου και Κανακάρη σε συγκεκριμένα τμήματα. Ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στη διασταύρωση Κολοκοτρώνη και Κορίνθου κατά τη διέλευση των αρμάτων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου. Ειδικότερα, η Γούναρη θα παραμείνει κλειστή από το ύψος του 3ου Ορειβατικού έως τη Σισίνη (08:00-14:30) και από Σισίνη έως Κορίνθου (10:00-14:30). Κλειστή θα είναι επίσης η Κορίνθου από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη, η Ερμού από Κανακάρη έως Αγίου Ανδρέου, η Αγίου Νικολάου από Κανακάρη έως Κορίνθου, καθώς και η Κολοκοτρώνη από Κορίνθου έως Όθωνος Αμαλίας κατά την αποχώρηση των αρμάτων.

Από την απαγόρευση στάθμευσης εξαιρούνται τα οχήματα της κοινωφελούς επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας». Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της γιορτής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



