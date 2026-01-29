Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ακτή Δυμαίων μετά την ισχυρή βροχόπτωση BINTEO drone

Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος – Εκτροπές κυκλοφορίας από το ύψος της Βενιζέλου. Το βίντεο από το drone του χειριστής της «Π» και του pelop.gr Κώστα Βικάτου αποτυπώνει το πρόβλημα

29 Ιαν. 2026 18:05
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη μεσημεριανή βροχόπτωση στην Πάτρα, με την Ακτή Δυμαίων να μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε «ποτάμι», προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό άξονα της πόλης.

Λόγω της εκτεταμένης συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα, η Αστυνομία από τις 17:00 το απόγευμα δεν επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο από το ύψος της οδού Βενιζέλου, προχωρώντας σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Η δεξιά πλευρά του δρόμου έχει πλημμυρίσει πλήρως, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας δύο λωρίδες ή ακόμη και μία, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία.

Η εικόνα είναι γνώριμη στους οδηγούς της Πάτρας, καθώς η Ακτή Δυμαίων παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, με τις ουρές οχημάτων και τις καθυστερήσεις να δοκιμάζουν την υπομονή των πολιτών.

