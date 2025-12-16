Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο

16 Δεκ. 2025 14:46
Pelop News

Δύο άνδρες, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε μικροποσότητα βουπρενορφίνης, καθώς και ένα ναρκωτικό δισκίο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

