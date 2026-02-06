Πάτρα – Κύκλωμα ναρκωτικών: Τα σπίτια ήταν «καβάτζες» από ντίλερ

Σημαντικό πλήγμα της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών. Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς.

Νέο σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα κατάφερε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δύο περιοχές της πόλης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας άνδρας 31 ετών και μία γυναίκα 41 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναπτύξει δράση εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικά σπίτια στην Πάτρα ως χώρους αποθήκευσης και διακίνησης των ναρκωτικών. Οι έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκαν σε οικίες επί των οδών Σμύρνης και Σινώπης, όπου εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ουσιών και εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη δράση.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία τύπου «έκσταση», δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, καταδεικνύουν ότι οι ποσότητες δεν προορίζονταν για προσωπική χρήση, αλλά για περαιτέρω διακίνηση στην τοπική αγορά. Σε βάρος των δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα κληθούν να απολογηθούν.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και να αποτελεί μέλος της συμμορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης τους και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το κύκλωμα. Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων της Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα, με στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ουσιών και την αποδόμηση οργανωμένων σχημάτων που δραστηριοποιούνται σε γειτονιές της πόλης και είναι η δεύτερη το τελευταίο διάστημα, που οι έμποροι ναρκωτικών ουσιών είχαν κρύψει τα ναρκωτικά σε σπίτια στην πόλη της Πάτρας.

