Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
47 Πατρινοί κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Δρούσαν αθόρυβα τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Αποκόμισαν παράνομο όφελος άνω του 1.500.000 ευρώ
Στην υπόθεση κεντρικό ρόλο φέρονται να έχουν 43 πατρινοί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.
Η οργάνωση είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή με κάθετη διοίκηση και διακριτούς ρόλους (αρχηγικά και ανώτερα μέλη, στρατολογητές, ταυτοποιητές, διαχειριστές και υποστηρικτικά πρόσωπα), καθώς και οργανωμένη «εφοδιαστική αλυσίδα» για την εξασφάλιση ταυτοτήτων, τηλεφωνικών συνδέσεων και τραπεζικών λογαριασμών.
Τα μέλη της, χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.
Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.
Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.
Κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, χθες πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες κατ’ οίκον έρευνες σε οικίες αρχηγικών και ανώτερων μελών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19.645 ευρώ σε μετρητά, περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών, περισσότερες από 500 κάρτες SIM, περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα, 5 πολυτελή οχήματα, ένα δίκυκλο τύπου scooter και πολυτελή ρολόγια.
Επιπλέον, σε οικίες δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι». Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.
Η έρευνα των Αρχών, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές, όπως η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, απέδωσε καρπούς και στην ογκωδέστατη δικογραφία, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος δράσης της οργάνωσης. Σε αυτήν περιλαμβάνονται συνομιλίες από άρση τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από επισυνδέσεις.
Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για «μαφία στοιχήματος» και ο τρόπος δράσης της δεν άφηνε περιθώρια για λάθος στοιχήματα. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και αρκετοί Πατρινοί οι οποίοι ασχολούνται με επιχειρήσεις, στις οποίες, στην ουσία, «ξεπλένονταν» τα χρήματα από τον παράνομο στοιχηματισμό. Παράλληλα, φέρονται να εμπλέκονται και άτομα τα οποία διάγουν πολυτελή βίο, χωρίς όμως να εμφανίζονται να εργάζονται.
Πρόκειται για μία υπόθεση με μεγάλο βάθος, η οποία, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, αναμένεται να προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία.
