Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ

Νέα προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πάτρα, με την Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του νέου λιμανιού, να μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε «παγίδα» για τους οδηγούς.

Τα νερά που συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα δυσχεραίνουν σημαντικά την κυκλοφορία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες διερχόμενων οδηγών στο pelop.gr, πλέον τα λιμνάζοντα ύδατα καταλαμβάνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η έντονη δυσοσμία που, όπως αναφέρουν πολίτες, γίνεται αισθητή σε ορισμένα σημεία. Η μυρωδιά παραπέμπει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε λύματα, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή.

Το φαινόμενο τείνει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε φορά που εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, στο ίδιο ακριβώς σημείο, κοντά στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί άμεση και οριστική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπούν τόσο οι κυκλοφοριακές δυσχέρειες όσο και πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Φωτογραφίες και Βίντεο: Κώστας Βικάτος

