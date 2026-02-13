Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ

Οδηγοί καταγγέλλουν δυσοσμία και νερά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ
13 Φεβ. 2026 17:13
Pelop News

Νέα προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πάτρα, με την Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του νέου λιμανιού, να μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε «παγίδα» για τους οδηγούς.

Τα νερά που συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα δυσχεραίνουν σημαντικά την κυκλοφορία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες διερχόμενων οδηγών στο pelop.gr, πλέον τα λιμνάζοντα ύδατα καταλαμβάνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η έντονη δυσοσμία που, όπως αναφέρουν πολίτες, γίνεται αισθητή σε ορισμένα σημεία. Η μυρωδιά παραπέμπει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε λύματα, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή.

Το φαινόμενο τείνει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε φορά που εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, στο ίδιο ακριβώς σημείο, κοντά στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί άμεση και οριστική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπούν τόσο οι κυκλοφοριακές δυσχέρειες όσο και πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Φωτογραφίες και Βίντεο: Κώστας Βικάτος

Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Λίμνη ξανά η Ακτή Δυμαίων – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Αγρότες: Παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
20:11 Ληστής δεν άφησε τίποτα όρθιο, βούτηξε μέχρι και αλυσοπρίονο! Κλοπές σε 5 σπίτια με λεία 5.000 ευρώ, τάμπλετ, ηχοσύστημα
20:00 Αχαΐα: Σε περίοδο κρίσης η παραδοσιακή αρτοποιία – Υπό πίεση οι φούρνοι γειτονιάς
19:52 Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!
19:41 Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για τη Λόρα, η μητέρα της δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA
19:31 Σκρέτας στον Peloponnisos FM: «Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τουρνουά»
19:21 Υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
19:11 Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της
19:00 Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων
18:51 Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!
18:41 Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Α’)
18:21 Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για διασωληνωμένο βρέφος μετά από ανακοπή
18:10 Ανείπωτη τραγωδία, νεκρός σε τροχαίο 15χρονος, σοβαρά τραυματίες δύο συνομήλικοί του
18:00 Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια
17:55 Αλβανία: Ηθοποιός ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση Ράμα γιατί… η ΑΙ υπουργός με το όνομα Diella της μοιάζει
17:48 Κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κεντρικοί ομιλητές Παπανδρέου, Δουδωνής, Σταρακά
17:38 Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο
17:31 «Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ