Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!

Μεγάλη ανησυχία και συναγερμός στην Πάτρα απόψε (18/12/2025) από την ΕΛ.ΑΣ. για ληστεία με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ στην Εγλυκάδα και συγκεκριμένα στην οδό Λοχαγού Φωτοπούλου, κόντα στην Πέλοπος.

Πάτρα-Αγρότες: Συνεχίζουν το μπλόκο στην Εγλυκάδα, επανεξέταση τη Δευτέρα

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεαρός άνδρας με μαχαίρι, απείλησε τον υπάλληλο και στη συνέχεια προσπάθησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Στη σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη. Πλέον οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να βρεθεί ο δράστης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



