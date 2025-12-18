Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!

Ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο

Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!
18 Δεκ. 2025 19:50
Pelop News

Μεγάλη ανησυχία και συναγερμός στην Πάτρα απόψε (18/12/2025) από την ΕΛ.ΑΣ. για ληστεία με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ στην Εγλυκάδα και συγκεκριμένα στην οδό Λοχαγού Φωτοπούλου, κόντα στην Πέλοπος.

Πάτρα-Αγρότες: Συνεχίζουν το μπλόκο στην Εγλυκάδα, επανεξέταση τη Δευτέρα

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεαρός άνδρας με μαχαίρι, απείλησε τον υπάλληλο και στη συνέχεια προσπάθησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Στη σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη. Πλέον οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να βρεθεί ο δράστης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Φρίκη στη Σουηδία: 12 χρονών πληρωμένος δολοφόνος πήρε 20.000 ευρώ και σκότωσε λάθος άτομο
21:30 Λευκωσία: Επίθεση με κροτίδες στο σπίτι του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ
21:21 Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, του πήραν το δίπλωμα
21:11 «Ούτε τρελή είναι, ούτε χαζή, ψάχνει την πολιτική της επιβίωση», Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου
20:58 Αναστασίου στον Peloponnisos FM: «Στόχος των γυναικών του ΝΟΠ η παραμονή»
20:48 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ με προβάδισμα 12,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το 71% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών
20:36 «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι»: Εκτοξεύτηκε στα 50 δισ. ευρώ το χρέος
20:26 «Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του», η εξομολόγηση της Λένας Μαντά
20:16 Σύλληψη δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν πάνω από 17 κιλά κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Καιρός: Ηλιόλουστος γενικά αύριο (19/12/2025) με νεφώσεις στα Δυτικά
20:01 Η Αντωνίου «σφυρίζει» το ντέρμπι Ατρόμητος – Αχαϊκή
19:50 Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!
19:44 5 λάθη στη θέρμανση με κλιματιστικό που φουσκώνουν τον λογαριασμό
19:42 Τεχνικός Ασφαλείας: Ο Αόρατος Φύλακας της Επιχείρησης
19:41 ΗΠΑ: Κυρώσεις σε δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου γιατί έκαναν έρευνα για το Ισραήλ
19:40 Botox και Υαλουρονικό: το “δίδυμο” της φυσικής ανανέωσης με εξατομικευμένο πλάνο
19:38 Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις νέας γενιάς στα διαγνωστικά κέντρα Σακαρέλλος
19:30 Covid: Έξι και 99 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα, ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης
19:23 Φρεγάτα Κίμων: Η πρώτη ελληνική Belharra εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού, ΒΙΝΤΕΟ
19:12 Μαθητής κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή και κατέληξε στο νοσοκομείο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ