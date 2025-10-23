Πάτρα: Λύματα από την Ξερόλακα στον Μείλιχο ποτάμο, αυτοψία σπιράλ ΦΩΤΟ

Ήταν αναμενόμενο οι πρώτες βροχές τις περιόδου να προκαλέσουν προβλήματα στην πόλη, γι’ αυτό και οι πρόσφατες έντονες εκκλήσεις του σπιράλ προς την Δημοτική Αρχή και την Πολιτική Προστασία. Μόνο που με την πρώτη νεροποντή είχαμε έντονες συνέπειες, απόρροια της εκροής λυμάτων από την Ξερόλακα.

Συνέβη την Τετάρτη 22 /10/ 2025 σε πολλά σημεία της κοίτης του Μείλιχου ποταμού. Το πρόβλημα εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής και έγινε αντιληπτό από στελέχη της δημοτικής μας παράταξης που έσπευσαν στα σημεία: την Μαίρη Κάργα και τον Δημήτρη Νταλαπέρα, εκπροσώπους των Ομάδων Εργασίας #Περιβάλλον και #Υποδομές του σπιράλ.

Αλήθεια, πού οφείλονται τα μαύρα υγρά που είδαμε και φωτογραφήσαμε στον ποταμό; Μοιάζει να εκρέουν από την Ξερόλακα και να οδηγούνται στον ποταμό Μείλιχο σε μεγάλες ποσότητες, ειδικά όταν υπάρχει βροχόπτωση. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Ξερόλακας ισχυρίζονται πως ενημέρωσαν τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων και τον Δήμο Πατρέων, αλλά ουδείς εμφανίστηκε στα σημεία και καμία περαιτέρω αντίδραση δεν υπήρξε.

Ο Δήμος Πατρέων οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία, αφενός για τη διερεύνηση του συμβάντος, αφετέρου για το σταμάτημα του φαινομένου εν όψει και νέων βροχών. Είναι προφανές πως ενδέχεται να τίθεται ουσιαστικό θέμα δημόσιας υγείας, τη στιγμή που μαύρα υγρά άγνωστης σύστασης εμφανίζονται σε ένα ποτάμι που διασχίζει τμήμα της Πάτρας, δίπλα μάλιστα σε κατοικίες. Παράλληλα, το θέμα της εκροής των υγρών από την Ξερόλακα απαιτεί άμεση μέριμνα και δράση και από μέρους του ΣΥΔΙΣΑ.

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία των κατοίκων. Μας θορύβησαν η εικόνα του ποταμού, το πλήθος των σημείων όπου λιμνάζουν τα εν λόγω υγρά καθώς και η μεγάλη ποσότητά τους. Η δημοτική μας παράταξη θα φροντίσει να σταλεί δείγμα των υγρών για επιστημονική ανάλυση. Καλούμε παράλληλα την δημοτική αρχή να ανταποκριθεί στο κάλεσμα φορέων και κατοίκων, να συντρέξει στα αιτήματά τους και να φροντίσει να μελετήσει αρμοδίως το θέμα των λυμάτων, προκειμένου να καθησυχάσει τους δημότες, να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να αποτρέψει τη συνέχιση του φαινομένου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



