Πάτρα: Μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, κλοπή σε κατάστημα και σύλληψη φυγόποινου μέσα σε λίγες ώρες

Μπαράζ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να επεμβαίνουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αφορούν κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων, κλοπή από κατάστημα και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

Οι υποθέσεις εξελίχθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, όμως όλες κατέληξαν σε συλλήψεις από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο των ελέγχων και των άμεσων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

Χειροπέδες για μαχαίρι και σπρέι πιπεριού

Η πρώτη σύλληψη έγινε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε ημεδαπό άνδρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η υπόθεση εντάσσεται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην πόλη, με στόχο τον εντοπισμό αντικειμένων που απαγορεύεται να φέρουν πολίτες.

Γυναίκα πέρασε από το ταμείο χωρίς να πληρώσει

Λίγο αργότερα, και πάλι στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας για κλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα μπήκε σε κατάστημα και αφαίρεσε από τις προθήκες προϊόντα συνολικής αξίας 34 ευρώ, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο. Η κίνησή της έγινε αντιληπτή και ακολούθησε η αστυνομική παρέμβαση που οδήγησε στη σύλληψή της.

Η υπόθεση είναι μικρής οικονομικής αξίας, ωστόσο καταγράφηκε κανονικά ως κλοπή και πήρε τον δρόμο της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Σύλληψη και για καταδικαστική απόφαση

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών πέρασαν χειροπέδες και σε ακόμη έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών για κλοπή, σύσταση συμμορίας και συμμορία. Μετά τον εντοπισμό του στην Πάτρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης.

Τρεις υποθέσεις σε μία ημέρα στην Πάτρα

Οι τρεις αυτές υποθέσεις αποτυπώνουν το εύρος των περιστατικών που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα, από ελέγχους δρόμου και μικροκλοπές μέχρι υποθέσεις που συνδέονται με εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαφορετικά συμβάντα, τα οποία όμως είχαν κοινό παρονομαστή την άμεση επέμβαση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

