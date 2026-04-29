Πάτρα: Μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, κλοπή σε κατάστημα και σύλληψη φυγόποινου μέσα σε λίγες ώρες

Τρεις διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα, με συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί όπλων, κλοπή από κατάστημα και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης. Οι επεμβάσεις έγιναν από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης Πατρών.

29 Απρ. 2026 12:11
Pelop News

Μπαράζ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να επεμβαίνουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αφορούν κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων, κλοπή από κατάστημα και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

Οι υποθέσεις εξελίχθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, όμως όλες κατέληξαν σε συλλήψεις από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο των ελέγχων και των άμεσων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες για μαχαίρι και σπρέι πιπεριού

Η πρώτη σύλληψη έγινε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε ημεδαπό άνδρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η υπόθεση εντάσσεται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην πόλη, με στόχο τον εντοπισμό αντικειμένων που απαγορεύεται να φέρουν πολίτες.

Γυναίκα πέρασε από το ταμείο χωρίς να πληρώσει

Λίγο αργότερα, και πάλι στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας για κλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα μπήκε σε κατάστημα και αφαίρεσε από τις προθήκες προϊόντα συνολικής αξίας 34 ευρώ, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο. Η κίνησή της έγινε αντιληπτή και ακολούθησε η αστυνομική παρέμβαση που οδήγησε στη σύλληψή της.

Η υπόθεση είναι μικρής οικονομικής αξίας, ωστόσο καταγράφηκε κανονικά ως κλοπή και πήρε τον δρόμο της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Σύλληψη και για καταδικαστική απόφαση

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών πέρασαν χειροπέδες και σε ακόμη έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών για κλοπή, σύσταση συμμορίας και συμμορία. Μετά τον εντοπισμό του στην Πάτρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης.

Τρεις υποθέσεις σε μία ημέρα στην Πάτρα

Οι τρεις αυτές υποθέσεις αποτυπώνουν το εύρος των περιστατικών που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα, από ελέγχους δρόμου και μικροκλοπές μέχρι υποθέσεις που συνδέονται με εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαφορετικά συμβάντα, τα οποία όμως είχαν κοινό παρονομαστή την άμεση επέμβαση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Γιατί τα κατοικίδια δεν πρέπει να τρώνε γλυκά
15:00 «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας
14:56 «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
14:53 Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα
14:45 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο
14:33 «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα
14:26 Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ
14:25 Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων
14:19 Ο Ικαριώτης που του έδωσαν μήνες ζωής και έζησε δεκαετίες – Η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη
14:09 Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων
14:00 Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
13:57 Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ
13:56 Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης
13:49 Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού
13:36 Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο
13:36 Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι
13:28 Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
