Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδιοργανώνουν έκθεση αφιερωμένη στον Πατρινό εικαστικό Γεράσιμο Μουρελάτο, με τίτλο «Μάκης Μουρελάτος- Ο Λαξευτής των Μορφών».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11:00 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) με κεντρικό ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών), η Βασιλική Χαραλαμποπούλου (Magister Artium, Υπεύθυνη Πολιτιστικής Διαχείρισης ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας) και η Άννα Καρατζά (Εικαστικός – Εκπαιδευτικός).

Η έκθεση έχει δομηθεί γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Φιγούρες του Καραγκιόζη

Κούκλες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις

Κεφάλια

Μουτσούνες

Σκίτσα

Πίνακες

Διάρκεια και ωράριο έκθεσης:

09.02.2026-20.02.2026

17:00-20:00

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη:

Ο Γεράσιμος Μουρελάτος (1947-2022), ο Μάκης, υπήρξε γέννημα – θρέμμα της παλιάς πόλης της Πάτρας και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στα τοπικά καλλιτεχνικά δρώμενα. Από τα παιδικά του χρόνια κιόλας εκδηλώνει τις πρώτες του καλλιτεχνικές ανησυχίες, βαθιά επηρεασμένος από τις παραστάσεις Καραγκιόζη και κουκλοθεάτρου που παρακολουθούσε. Ακολουθεί η είσοδός του στη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού της Κεφαλλονιάς και τα πρώτα ταξίδια. Τότε, είναι που ξεκινά να δημιουργεί τα πρώτα του σκίτσα πάνω σε πακέτα από τσιγάρα. Στη συνέχεια αρχίζει τους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς (οι οποίοι θα απογειωθούν τα χρόνια της συνταξιοδότησής του) δουλεύοντας τόσο με τον πηλό όσο και με τον χαρτοπολτό. Το 1992 πραγματοποιεί την πρώτη του προσωπική έκθεση με τίτλο «Σατυρική ανάγνωση προσώπων με πηλό».

Κεντρικός άξονας στο έργο του Μάκη Μουρελάτου υπήρξε η μορφή. Η μορφή των γνώριμων ηρώων του θεάτρου σκιών. Η μορφή των λαϊκών τύπων που δημιούργησε για τις παραστάσεις του κουκλοθεάτρου. Η μορφή η βλοσυρή ή η σκωπτική στα κεφάλια και τις μουτσούνες του. Ακόμη και η μορφή του Νίκου Καββαδία, του «ποιητή της θάλασσας», συντροφιά για τα μεγάλα ταξίδια.

Κύριος υποστηρικτής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας

