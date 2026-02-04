Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11:00 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) με κεντρικό ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά.

Πάτρα - Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών - Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
04 Φεβ. 2026 14:08
Pelop News

Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδιοργανώνουν έκθεση αφιερωμένη στον Πατρινό εικαστικό Γεράσιμο Μουρελάτο, με τίτλο «Μάκης Μουρελάτος- Ο Λαξευτής των Μορφών».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11:00 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) με κεντρικό ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών), η Βασιλική Χαραλαμποπούλου (Magister Artium, Υπεύθυνη Πολιτιστικής Διαχείρισης ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας) και η Άννα Καρατζά (Εικαστικός – Εκπαιδευτικός).

Η έκθεση έχει δομηθεί γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Φιγούρες του Καραγκιόζη
  • Κούκλες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις
  • Κεφάλια
  • Μουτσούνες
  • Σκίτσα
  • Πίνακες

Διάρκεια και ωράριο έκθεσης:

09.02.2026-20.02.2026

17:00-20:00

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη:

Ο Γεράσιμος Μουρελάτος (1947-2022), ο Μάκης, υπήρξε γέννημα – θρέμμα της παλιάς πόλης της Πάτρας και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στα τοπικά καλλιτεχνικά δρώμενα. Από τα παιδικά του χρόνια κιόλας εκδηλώνει τις πρώτες του καλλιτεχνικές ανησυχίες, βαθιά επηρεασμένος από τις παραστάσεις Καραγκιόζη και κουκλοθεάτρου που παρακολουθούσε. Ακολουθεί η είσοδός του στη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού της Κεφαλλονιάς και τα πρώτα ταξίδια. Τότε, είναι που ξεκινά να δημιουργεί τα πρώτα του σκίτσα πάνω σε πακέτα από τσιγάρα. Στη συνέχεια αρχίζει τους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς (οι οποίοι θα απογειωθούν τα χρόνια της συνταξιοδότησής του) δουλεύοντας τόσο με τον πηλό όσο και με τον χαρτοπολτό. Το 1992 πραγματοποιεί την πρώτη του προσωπική έκθεση με τίτλο «Σατυρική ανάγνωση προσώπων με πηλό».

Κεντρικός άξονας στο έργο του Μάκη Μουρελάτου υπήρξε η μορφή. Η μορφή των γνώριμων ηρώων του θεάτρου σκιών. Η μορφή των λαϊκών τύπων που δημιούργησε για τις παραστάσεις του κουκλοθεάτρου. Η μορφή η βλοσυρή ή η σκωπτική  στα κεφάλια και τις μουτσούνες του. Ακόμη και η μορφή του Νίκου Καββαδία, του «ποιητή της θάλασσας», συντροφιά για τα μεγάλα ταξίδια.

Κύριος υποστηρικτής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ