Πάτρα – Μαρίνα: Ο Δήμος πήρε το πρώτο «ναι» για τη νομιμοποίηση – Σημαντική εξέλιξη για έργα

Μια μεγάλη είδηση για το μέλλον της δημοτικής μαρίνας της Πάτρας έδωσε χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, αλλά πέρασε στα ψιλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Ενώ είχε τεθεί προς συζήτηση το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας του καρνάγιου μετά από αίτημα του Αλιευτικού Συλλόγου Ιχθυοπαραγωγών και Αλιέων το οποίο εγκρίθηκε, ώστε να μπορούν να κάνουν επισκευές, ο Κ. Πελετίδης ενημέρωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών απάντησε θετικά στο αίτημα για την αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης των υφιστάμενων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση κατασκευών στο χώρο του αιγιαλού.

Μετά την παραχώρηση της έκτασης στον Δήμο από τον ΟΛΠΑ, η περιοχή φαίνεται σαν παραλία για το υπουργείο Οικονομικών και την Κτηματική Υπηρεσία, άρα δεν επιτρέπεται καμία εργασία ή κατασκευή. Ομως, πρακτικά στην περιοχή λειτουργεί μαρίνα σκαφών αλλά και καταστήματα εστίασης που για περισσότερο από μια δεκαετία ήταν παράνομα στα χαρτιά.

Μετά από τρία καλοκαίρια από την κατάθεση του φακέλου στο υπουργείο Οικονομικών, μόλις την περασμένη εβδομάδα ήρθε η θετική απάντηση.

Στον φάκελο της Πάτρας περιλαμβάνονται τεχνικές μελέτες, τοπογραφικά και περιβαλλοντική αδειοδότηση και χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για να συγκεντρωθούν. Ο φάκελος περιλαμβάνει 18 κτίρια και εγκαταστάσεις, με τα περισσότερα να μπορούν να νομιμοποιηθούν, εκτός από ορισμένα που βρίσκονται σε προβληματικές ζώνες, όπως ο χείμαρρος Μειλίχου.

Οπως εξήγησε ο κ. Πελετίδης στην «Π», το τμήμα Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών απάντησε θετικά στο αίτημα του Δήμου και πλέον μπορεί να περάσει η Πάτρα στη δεύτερη φάση για τη νομιμοποίηση της μαρίνας.

«Μας έδωσαν την αδειοδότηση παραχώρησης και τώρα θα μπούμε στο επόμενο στάδιο που σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το masterplan και όλο το περιεχόμενο του φακέλου που είναι στο μεγαλύτερο μέρος έτοιμο και θέλει επικαιροποίηση σε περιβαλλοντικούς όρους. Στη συνέχεια θα καταθέσουμε τον φάκελο στο Υπουργείο Τουρισμού για να αδειοδοτηθεί και να χωροθετηθεί η περιοχή που εντός της βρίσκεται η μαρίνα σκαφών, τα καταστήματα εστίασης, το καρνάγιο κι άλλα κτίρια» τόνισε αρχικά ο δήμαρχος στην «Π».

Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο «ξεκλειδώνει» όχι μόνο η νομιμοποίηση όσων περιλαμβάνονται στη μαρίνα, αλλά και να επιτρέπεται στον Δήμο της Πάτρας η εκτέλεση εργασιών.

Το masterplan που ολοκληρώνουν οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβλέπει μια σειρά από αναβαθμίσεις για να καταστεί η περιοχή πλήρως λειτουργική τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους χρήστες της μαρίνας. Ομως, το «αγκάθι» στην υπόθεση, θα είναι η εύρεση χρηματοδότησης. Τονίζει επ’ αυτού ο Κ. Πελετίδης:

«Τώρα που έχουμε τη νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, θα υποβάλουμε φάκελο στο υπουργείο Τουρισμού για να μας δώσει άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα – μαρίνα με σωστές προδιαγραφές κ.λπ. Ομως θα πρέπει να αναζητηθούν και χρηματοδοτήσεις. Πιστεύουμε ότι αφού η κυβέρνηση έδωσε 16 εκατ. ευρώ για τα γιοτ, θα δώσει και τουλάχιστον τα μισά για τη μαρίνα σκαφών του πατραϊκού λαού».

Φαίνεται ότι με βάση τις εκτιμήσεις του Δήμου, θα απαιτηθεί ένα ποσό περίπου 8 εκατ. ευρώ για να μετατραπεί η δημοτική υποδομή ελλιμενισμού και οι γύρω εγκαταστάσεις σε σύγχρονη μαρίνα.

Η ουσία σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Δήμος έλαβε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει τη διαδικασία της αδειοδότησης, αλλά και κυρίως πως με την αδειοδότηση παραχώρησης που έλαβε θα μπορεί να εκτελεί εργασίες. Εως σήμερα, όπως έχει επισημάνει κατά καιρούς ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς δεν υπήρχε η δυνατότητα «να αλλάξει ούτε βίδα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



