Πάτρα – Μαρτυρία για Λόρα: Ρωτούσε για περίπτωση εγκυμοσύνης, ο αυτοτραυματισμός και η αλλαγή σχολείου

Η Λόρα θεωρείται πιθανό να έχει φύγει από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της μητέρας της, καθώς όπως κατέθεσε η δεύτερη την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της, ενώ τονίζεται η έντονη ομοιότητα μητέρας-κόρης που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαφυγή της.

Ως προς τον τρόπο διαφυγής, θεωρείται πιθανότερο να έγινε οδικώς.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η Λόρα σχεδίαζε τη φυγή της από το Ρίο Πατρών, όπου διέμενε, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια, πουλώντας πλεκτά και κοσμήματα για να συγκεντρώσει χρήματα.

Συμβουλές από το ChatGPT για το πώς θα φύγει από το σπίτι της ζήτησε η 16χρονη Λόρα, που είναι αγνοούμενη από τις 8/01/2026. Είναι η πρώτη εξαφάνιση στη χώρα μας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

«Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι μου χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς μου;», φέρεται να ρώτησε η Λόρα το ChatGPT, με την εφαρμογή να της δίνει συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα βρει χρήματα για τα έξοδά της, για το πώς θα μετακινηθεί και πού θα διανυκτερεύσει τα πρώτα 24ωρα.

Οι αποκαλύψεις από συμμαθήτρια της Λόρας

Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η μαρτυρία συμμαθήτριας της Λόρας, η οποία ανέφερε ότι η 16χρονη ρωτούσε για την πιθανότητα εγκυμοσύνης και εξέφραζε επιθυμία για αυτοτραυματισμό, γεγονός το οποίο οδήγησε και στην αλλαγή σχολείου.

Με το γεγονός αυτό να προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο διευθυντής του σχολείου ώστε να προσδιοριστούν τα κίνητρα της φυγής της και τι συνέβαινε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

