Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι

Η Πάτρα αποχαιρέτησε το Πατρινό Καρναβάλι του 2026 με μια μεγάλη υπαίθρια γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το θαλάσσιο μέτωπο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις με μουσική, χορό και σαρακοστιανά εδέσματα.

23 Φεβ. 2026 16:23
Με μια ζωντανή γιορτή στο θαλάσσιο μέτωπο η Πάτρα πέρασε από το κλείσιμο του Πατρινού Καρναβαλιού στους εορτασμούς της Καθαράς Δευτέρας, με πλήθος κόσμου να γεμίζει τη Δημοτική Πλαζ, το Νότιο Πάρκο και την παραλιακή ζώνη κοντά στην ΕΥΑ, σε εκδηλώσεις που κράτησαν για ώρες και είχαν έντονο συμμετοχικό χαρακτήρα.

Από το μεσημέρι και μετά, ο ουρανός της πόλης γέμισε χαρταετούς, ενώ οικογένειες, παρέες και επισκέπτες απόλαυσαν τη σαρακοστιανή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Η μουσική έδωσε τον τόνο στις τρεις βασικές εστίες των εκδηλώσεων: στη Δημοτική Πλαζ εμφανίστηκε το συγκρότημα «Kojam Banda», στο Νότιο Πάρκο το σχήμα «Μεν και Δε(ν)», ενώ στην παραλιακή ζώνη τη σκυτάλη πήραν οι «Melodic Band». Το πρόγραμμα κινήθηκε σε παραδοσιακούς, λαϊκούς και νησιώτικους ρυθμούς, αλλά και σε ρεμπέτικες και χορευτικές μελωδίες, δημιουργώντας γιορτινό κλίμα.

Στη Δημοτική Πλαζ, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, καλωσορίζοντας τους πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, καθώς και δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Αντίστοιχη παρουσία της δημοτικής αρχής καταγράφηκε και στα υπόλοιπα σημεία των εκδηλώσεων: στο Νότιο Πάρκο εκπροσώπησε τον δήμο ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, ενώ στον «Κόκκινο Μύλο» η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, οι οποίοι επίσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς.

Οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώνοντας με γιορτινό τρόπο το καρναβαλικό τριήμερο και δίνοντας έναν ανοιξιάτικο τόνο στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

