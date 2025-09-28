Πάτρα: Με λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα ΦΩΤΟ

Με μεγαλοπρέπεια και την παρουσία πλήθους πιστών ολοκληρώθηκαν στην Πάτρα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την τιμή του Αποστόλου Ανδρέου, με αφορμή την 61η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του από την Εσπερία στην πόλη του μαρτυρίου του.

Το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προς τον Απόστολο Ανδρέα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτης, κ. Καλλινίκου, με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, του οικείου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Πριν την απόλυση, ο Μητροπολίτης Πατρών ευχαρίστησε τους Αρχιερείς, τις τοπικές Αρχές, τον ιερό Κλήρο και τον πιστό λαό για τη συμμετοχή τους και ευχήθηκε σε όλους κάθε ευλογία μέσω των πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Τόνισε επίσης τη σημασία διατήρησης της ιερής παρακαταθήκης και της αποστολικής παράδοσης που άφησε ο Άγιος, ο οποίος με το μαρτύριό του αγίασε την πατραϊκή γη και χάραξε δρόμο σωτηρίας για τους πιστούς.

Η καθιερωμένη ιερά Λιτανεία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, ωστόσο χιλιάδες Πατρινοί προσέτρεξαν στον ιερό Ναό για να προσκυνήσουν τον Άγιο Ανδρέα κατά τον Μέγα Εσπερινό.

