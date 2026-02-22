Πάτρα: Με τι καιρό θα γίνει η μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού

Η ηλιοφάνεια αναμένεται να κρατήσει καθόλη την διαρκεία της παρέλασης

22 Φεβ. 2026 9:48
Pelop News

Με σύμμαχο τον καιρό θα παρελάσουν σήμερα στην Πάτρα οι χιλιάδες καρναβαλιστές παρότι άλλες περιοχές έχουν κακοκαιρία, στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού θα έχει ηλιοφάνειά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με διαστήματα αραιής συννεφιάς.

Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 16 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά:

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

