Πάτρα: Με X – Saltibagos, Above Suspicion και “Πού κρύβεται η Άννα Φρανκ” συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις

Oι εορταστικές εκδηλώσεις του δήμου Πατρέων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και την υποδοχή του νέου έτους συνεχίζονται την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου με δρώμενο από την ομάδα Θεάτρου Δρόμου X – SALTIBAGOS.

Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στη 1.30 μετά το μεσημέρι τη σκυτάλη θα πάρει το συγκρότημα ABOVE SUSPICION το οποίο θα δώσει μια ξεχωριστή μουσική νότα στις εκδηλώσεις με την πραγματοποίηση συναυλίας στην πλατεία Γεωργίου.

Οι Above Suspicion αποτελούνται από τους: Ελένη Σανδραβέλη (φωνή), Γιάννη Ασλανίδη (μπάσο), Ανδρέα Ζαρκαδάκη (ηλεκτρική κιθάρα), Κωνσταντίνο Παλαιολόγο-Δραγάση (τύμπανα), Νίκο Κοντογεωργόπουλο (πλήκτρα).

To Σάββατο 4 Ιανουαρίου κλείνει ο κύκλος των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων με την προβολή της ταινίας “Where is Anne Frank” – (Πού Κρύβεται η Άννα Φρανκ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αραχωβίτικων, στην Αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αραχωβίτικων.

* Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι δωρεάν.

