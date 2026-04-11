Πάτρα: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά σήμερα Μ. Σάββατο καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Με διαφορετικό ωράριο θα κινηθούν σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση. Η αγορά περνά πλέον στο τελικό στάδιο πριν από το πασχαλινό διήμερο της αργίας.

Πάτρα: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά σήμερα Μ. Σάββατο καταστήματα και σούπερ μάρκετ
11 Απρ. 2026 9:12
Pelop News

Με περιορισμένο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα και διευρυμένη λειτουργία για τα σούπερ μάρκετ θα κυλήσει σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η αγορά της Πάτρας, καθώς καταναλωτές και επαγγελματίες μπαίνουν στην τελική ευθεία πριν από την Ανάσταση και το πασχαλινό διήμερο.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας, τα καταστήματα της πόλης θα λειτουργήσουν σήμερα από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς πριν από την αργία της Κυριακής του Πάσχα και της Δευτέρας του Πάσχα, με την κίνηση να κορυφώνεται παραδοσιακά τις τελευταίες ώρες.

Την ίδια ώρα, τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν νωρίτερα, από τις 08:00 το πρωί, και θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 18:00 το απόγευμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων αλυσίδων δεν αποκλείεται το ωράριο να παραταθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας έως και τις 20:00. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αφήνουν για την τελευταία στιγμή τις αγορές για το πασχαλινό τραπέζι ή βασικές προμήθειες για το διήμερο, θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Πώς θα λειτουργήσει σήμερα η αγορά στην Πάτρα

Η σημερινή εικόνα στην αγορά της Πάτρας διαμορφώνεται ως εξής:

Εμπορικά καταστήματα: 10:00 – 15:00
Σούπερ μάρκετ: 08:00 – 18:00
Ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ: πιθανή λειτουργία έως 20:00

Η διαφοροποίηση αυτή είναι αναμενόμενη για τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς τα σούπερ μάρκετ συγκεντρώνουν συνήθως τη μεγαλύτερη πίεση των τελευταίων αγορών, ειδικά για τρόφιμα, ποτά και είδη πρώτης ανάγκης.

Κλειστή η αγορά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα

Από εκεί και πέρα, η αγορά της Πάτρας θα παραμείνει κλειστή για τις επόμενες δύο ημέρες λόγω αργίας. Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου: Αργία
Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου: Αργία

Έτσι, το Μεγάλο Σάββατο είναι ουσιαστικά η τελευταία ημέρα αγορών πριν από το διήμερο που ακολουθεί. Για πολλούς καταναλωτές, μάλιστα, είναι και η τελευταία ευκαιρία να καλύψουν μικρές ή μεγαλύτερες εκκρεμότητες, είτε για το σπίτι είτε για το γιορτινό τραπέζι.

Πότε επιστρέφει η αγορά στο κανονικό ωράριο

Η πλήρης επαναφορά της αγοράς στο συνηθισμένο της πρόγραμμα θα γίνει την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, όταν τα καταστήματα θα ανοίξουν ξανά με το κανονικό τους ωράριο.

Μέχρι τότε, η πόλη περνά σταδιακά από την ένταση της εμπορικής κίνησης στο κλίμα των ημερών. Το πρωί και το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου παραμένουν ώρες έντονης δραστηριότητας για το κέντρο και τις γειτονιές της Πάτρας, όμως από το απόγευμα και μετά ο ρυθμός αλλάζει και η προσοχή στρέφεται πλέον στην Ανάσταση και στην πασχαλινή γιορτή.

Για την τοπική αγορά, η σημερινή ημέρα λειτουργεί κάθε χρόνο σαν το τελευταίο πέρασμα πριν από την πασχαλινή παύση. Για τους πολίτες, είναι η στιγμή των τελευταίων αγορών. Και για την Πάτρα, είναι το σημείο όπου η καθημερινότητα αφήνει χώρο στο γιορτινό κλίμα των ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ