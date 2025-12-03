Πάτρα: Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 64 σχολείων για τη «ΦΛΟΓΑ» – Μήνυμα αγάπης στα παιδιά με καρκίνο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 64 σχολείων της Αχαΐας και το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» σας προσκαλούν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα:10.00, στην ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη γιορτή που αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα, στον πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου. Όλοι μαζί θα στείλουμε μηνύματα Αγάπης και Ελπίδας στα παιδιά που πάσχουν από Καρκίνο.

Συμμετέχουν:

Νηπιαγωγεία – Παιδικοί Σταθμοί:

7ο, 10ο, 12ο, 15ο, 16ο, 18ο, 23ο, 26ο, 27ο, 34ο, 42ο, 49ο Πατρών, Καμινίων, Κάτω Αλισσού, Λακκόπετρας, Σταυροδρομίου, Τέμενης, ʺΑναγέννηση”, ʺΗλιοχώρα”, ʺΝαυτίλος”, ʺΤο Ροζ Μπαλόνι”, ʺΤο Παραμύθι”

Δημοτικά Σχολεία:

1ο Οβρυάς, 2ο Ειδικό Πατρών, 2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 18ο, 20ο, 23ο, 26ο, 34ο, 43ο, 44ο, 47ο, 53ο, 56ο, 60ο, 61ο, 62ο Πατρών, Αγίου Βασιλείου, Ακταίου, Βραχναιΐκων, Κάτω Καστριτσίου, Σταυροδρομίου, Τέμενης Αιγίου, Χαλανδρίτσας

Γυμνάσια:

2ο Παραλίας, 21ο Πατρών, Κάτω Αχαΐας, Ρίου, Αρσάκειο Γυμνάσιο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο ʺΘεμέλιο”

Λύκεια:

6ο ΕΠΑΛ, 2ο Ε.Κ. Πάτρας, ΓΕΛ Καμαρών, Αρσάκειο, Ιδιωτικό Λύκειο ʺΘεμέλιο”

Φορείς:

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Πατρών,

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πρότυπου Γυμνασίου & Λυκείου,

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρίου ‘Η Ζωοδόχος Πηγή’,

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ρυθμός – Κίνηση»

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλεϊκων “ο Άγιος Χαράλαμπος”

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και με την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Καθοριστική στην όλη διοργάνωση είναι η στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων (Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πολιτιστικός Τομέας), του ΕΕΣ Τμήμα Πάτρας, του παραρτήματος Πάτρας του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και της επιχείρησης «ΚΡΕΟΣΥΣ».

