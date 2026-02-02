Πάτρα: Μέλη της δημοτικής αρχής σε εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικων πιτών

Σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών Σωματείων και Συλλόγων του Δήμου Πατρέων, παραβρέθηκαν και αντάλλαξαν ευχές για καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά, μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα:

***Χθες Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος και ο Πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος Θύμιος Αγγελόπουλος, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου.

***Σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Διεύθυνσης.

***Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, παραβρέθηκε χθες, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στην κοπή πίτας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και στην πίτα του Χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Χορεύω – Ζω».

***Χθες, Κυριακή, ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος, παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης «ΕΡΜΗΣ», στο Κλειστό Γυμναστήριο Προτύπου, καθώς και στην κοπή της πίτας του Α.Σ. Απόλλων Πατρών, στις εγκαταστάσεις του Κ.Γ. “Απόλλων.

***Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε χθες, Κυριακή, στην εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ», που πραγματοποιήθηκε στο Cafe Μώλος.

***Ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος χθες Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πίτας, του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠ (ΣΦιΚΑ) και του Αθλητικού Σωματείου Ήφαιστος, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο εστίασης της κλινικής αποκατάστασης ΠΓΝΠ, καθώς και στην εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Πατρών, «Η Πρόοδος».

***Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Πολιτιστικού Σύλλογος Ιτεών, Εργατικών Κατοικιών, «Ο Άγιος Θεόδωρος», που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Συλλόγου.

***Ο Αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής, παραβρέθηκε χθες Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στην κοπή της πίτας του Λαογραφικού Συλλόγου Πατρών, στο ROYAL.

***Η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκε χθες στην κοπή της πίτας της Ένωσης Γονέων Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε στο 16ο Δημοτικό Σχολείο στην Αγυιά.

***Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς και η Πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Ρένα Σκαρλάτου, παραβρέθηκαν χθες, στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου.

***Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Νότιου Διαμερίσματος Δημήτρης Μπούσιας, παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τέρψης, στα γραφεία του Συλλόγου.

***Η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου, εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, παραβρέθηκε στην εκδήλωση της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών, στην αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα.

***Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης και η Αντιπρόεδρος Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, έκοψαν μαζί με όλους τους εργαζόμενους στις Δομές Αστέγων του Δήμου, την πρωτοχρονιάτικη πίτα, με κυρίαρχη ευχή, να έχουμε λιγότερους άστεγους το 2026.

***Η Πρόεδρος της Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Ρένα Σκαρλάτου, παραβρέθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στην εκδήλωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών νομού Αχαΐας, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου.

***Την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος, παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

