Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις χειρουργικές τεχνικές των παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου και πιο συγκεκριμένα στην πρακτική εκπαίδευση με hands on και step by step τα χειρουργικά βήματα για όλες τις Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου, καθώς και στην σε βάθος κατάρτιση − εξειδίκευση του νέου επιστημονικού δυναμικού, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για τη σωστή αντιμετώπιση των ΩΡΛ ασθενών, ξεκινάει την Κυριακή μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα από την επιστημονική ομάδα της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΓΝΠ.

Πρόκειται για πρωτοπόρο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα και είναι το 3ο κατά σειρά (3rd ENT SUMMER SCHOOL). «Θα υλοποιηθεί, 21 έως 26 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο ΠΜΣ της ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από δύο Εργαστήρια Πρακτικής Ασκησης και τρεις Αίθουσες Σεμιναρίων – Διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό υλικό» αναφέρει ο καθηγητής Βασίλειος Γ. Δανιηλίδης, διευθυντής Σπουδών- επιστημονικός υπεύθυνος και δ/ντής της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πατρών.

Το Μετεκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ΩΡΛ ιατρούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να αποκτήσουν χειρουργική εμπειρία σε Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου.

«Για την υλοποίηση του Προγράμματος, απασχολούνται μέλη ΔΕΠ ΩΡΛ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ ΩΡΛ άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται (ΩΡΛ χειρουργοί, γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί οφθαλμίατροι και άλλοι)» αναφέρει ο κ. Δανιηλίδης.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: θεωρητικά μαθήματα, επίδειξη χειρουργικών τεχνικών μέσω ζωντανών χειρουργείων, καθώς και πρακτική εκπαίδευση μέσω εκτεταμένης εξάσκησης σε πτωματικά παρασκευάσματα. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα σε χειρουργικές επεμβάσεις τραχήλου, όπως παρωτιδεκτομή, εξαίρεση υπογνάθιου αδένα, τραχειοτομή, παροχέτευση αποστημάτων τραχήλου, διερεύνηση τραύματος τραχήλου, σε χειρουργικές επεμβάσεις ρινός όπως ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική, καθώς και σε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής αποκατάστασης προσώπου όπως κρημνοί αποκατάστασης, αφεστώτα ώτα, σε εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές τραχήλου, προσώπου, προσθίου κρανιακού βόθρου, καθώς και χειρουργικές επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου. Aπό πέρυσι έχει προστεθεί και η ενδοσκοπική ωτοχειρουργική στο εκπαιδευτικό κομμάτι.

