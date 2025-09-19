Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ

Το Μετεκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ΩΡΛ ιατρούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να αποκτήσουν χειρουργική εμπειρία σε Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου.

Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
19 Σεπ. 2025 19:00
Pelop News

Με στόχο την παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις χειρουργικές τεχνικές των παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου και πιο συγκεκριμένα στην πρακτική εκπαίδευση με hands on και step by step τα χειρουργικά βήματα για όλες τις Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου, καθώς και στην σε βάθος κατάρτιση − εξειδίκευση του νέου επιστημονικού δυναμικού, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για τη σωστή αντιμετώπιση των ΩΡΛ ασθενών, ξεκινάει την Κυριακή μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα από την επιστημονική ομάδα της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΓΝΠ.

Πρόκειται για πρωτοπόρο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα και είναι το 3ο κατά σειρά (3rd ENT SUMMER SCHOOL). «Θα υλοποιηθεί, 21 έως 26 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο ΠΜΣ της ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από δύο Εργαστήρια Πρακτικής Ασκησης και τρεις Αίθουσες Σεμιναρίων – Διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό υλικό» αναφέρει ο καθηγητής Βασίλειος Γ. Δανιηλίδης, διευθυντής Σπουδών- επιστημονικός υπεύθυνος και δ/ντής της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πατρών.

Το Μετεκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ΩΡΛ ιατρούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να αποκτήσουν χειρουργική εμπειρία σε Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου.

«Για την υλοποίηση του Προγράμματος, απασχολούνται μέλη ΔΕΠ ΩΡΛ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ ΩΡΛ άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται (ΩΡΛ χειρουργοί, γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί οφθαλμίατροι και άλλοι)» αναφέρει ο κ. Δανιηλίδης.

Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ

Βασίλειος Γ. Δανιηλίδης

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: θεωρητικά μαθήματα, επίδειξη χειρουργικών τεχνικών μέσω ζωντανών χειρουργείων, καθώς και πρακτική εκπαίδευση μέσω εκτεταμένης εξάσκησης σε πτωματικά παρασκευάσματα. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα σε χειρουργικές επεμβάσεις τραχήλου, όπως παρωτιδεκτομή, εξαίρεση υπογνάθιου αδένα, τραχειοτομή, παροχέτευση αποστημάτων τραχήλου, διερεύνηση τραύματος τραχήλου, σε χειρουργικές επεμβάσεις ρινός όπως ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική, καθώς και σε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής αποκατάστασης προσώπου όπως κρημνοί αποκατάστασης, αφεστώτα ώτα, σε εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές τραχήλου, προσώπου, προσθίου κρανιακού βόθρου, καθώς και χειρουργικές επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου. Aπό πέρυσι έχει προστεθεί και η ενδοσκοπική ωτοχειρουργική στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ