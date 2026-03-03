Πάτρα: Μία πόλη έξω από τις ράγες της λογικής

Άρθρο του Πέτρου Ψωμά, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ»

Πάτρα: Μία πόλη έξω από τις ράγες της λογικής
03 Μαρ. 2026 14:28
Pelop News

«Ο δήμαρχος της πόλης δεν συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε για να συζητήσει το θέμα άφιξης και διέλευσης του τρένου από την πόλη του». Αυτή είναι η είδηση, διατυπωμένη όσο πιο απλοποιημένα γίνεται. Ο αναγνώστης καλείται να βρει λογική στην πρόταση, στην είδηση και στην δημαρχιακή απόφαση. Προσωπικά δεν βρίσκω καμία λογική.
Ποια είναι η πόλη; Η Πάτρα μας, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η πόλη-λιμάνι, η πόλη-είσοδος, η πόλη-πέρασμα, η πόλη-προορισμός. Διακόσια χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, σε στρατηγική γεωγραφική θέση, μητροπολιτικό κέντρο από τα λίγα, πανεπιστημιούπολη, πόλη πολιτισμού, σημείο αναφοράς επί αιώνες, εδώ όπου όλα τα δίκτυα (θα έπρεπε να) συναντιούνται.

Τι είναι το τρένο; Το μέσο του λαού, της ταχύτητας, των επιβατών και των εμπορευμάτων. Το μέσο που συνδέεται ιστορικά με αυτή την πόλη και -όταν πρωτοήρθε- έφερε άνθηση, πλούτο, κόσμο, επικοινωνία, πρόοδο, ευκαιρίες. Επί δεκαετίες, Πάτρα και τρένο πορεύονταν παράλληλα. Πρόκειται για το μέσο που «έφυγε» από την πόλη προκειμένου να επιστρέψει και έκτοτε… αγνοείται, στερώντας την πόλη από κάθε προοπτική.

Ποιος είναι ο δήμαρχος; Αυτός που πάει παντού. Και σε ομάδες εργασίας και σε καλέσματα συνδικαλιστικά και σε πορείες εθνικών και διεθνών αιτημάτων και οπουδήποτε κληθεί. Συμμετέχει σε όλα, έχει άποψη για τα πάντα, δεν αρνείται να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε φόρουμ και για οποιοδήποτε ζήτημα, ακόμα κι αν αυτό δεν αφορά –ούτε καν έμμεσα- την πόλη που διοικεί. Πανταχού παρόν, όχι όμως στην Ομάδα Εργασίας για το τρένο.

Να δούμε το θέμα και ολίγον δημοκρατικά; Ο δημοκρατικά εκλεγμένος Υπουργός που έχει, μοιραία, τον πρώτο λόγο καλεί σε διαβούλευση, σύσκεψη ή σε Ομάδα Εργασίας. Ο δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος απορρίπτει την πρόσκληση και αφήνει τον λαό του χωρίς εκπροσώπηση εκεί που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αναρωτιέμαι αν έχουν άλλη βαρύτητα οι κάλπες που βγάζουν κάτι που… δεν βολεύει. Μόνο που στη δημοκρατία μας, όλοι οφείλουν να συνομιλούν με όλους, ιδίως οι αιρετοί.

Συμπέρασμα; Οι Πατρινοί έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Κώστα Πελετίδη για να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Πρωτο-εξελέγη την Άνοιξη του 2014 και έκτοτε δημαρχεύει αυτή την πόλη με ισχυρή στήριξη των δημοτών της. Ένα από τα κύρια θέματα αυτής της δωδεκαετίας ήταν η έλευση του τρένου στην Πάτρα. Η πρόοδος στο αυτονόητο ζητούμενο είναι μηδενική. Και τώρα επιλέγεται ο δρόμος της οπισθοχώρησης. «Δεν συμμετέχω στην ομάδα» σημαίνει «αφήνω άλλους να αποφασίσουν για εμάς».

Δυστυχώς αποτύχαμε, Πατρινοί! Θύματα όλοι μιας εμμονικής πολιτικής που αποδεικνύεται οικτρά αναποτελεσματική. Και έτσι η πόλη μας για πολλά χρόνια μένει χωρίς ράγες τρένου. Και εντελώς έξω από τις ράγες της λογικής.

 

