Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία

Μια πανδαισία λόγου και μουσικής ήταν το αποτέλεσμα της εξαιρετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας – Ωδείου Πατρών, από τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», την ΕΣΗΕΠΗΝ και το σύνδεσμο Αχαΐας – Κύπρου «Αχαιών Ακτή».

Η εκδήλωση ήταν τιμητικά αφιερωμένη στον καταξιωμένο συνθέτη και πνευματικό δημιουργό Ηλία Ανδριόπουλο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Σκηνές και Εικόνες μιας Εποχής».

Για το έργο του τιμώμενου μίλησαν ο εκλεκτός Πατρινός φιλόλογος και ποιητής Διονύσης Καρατζάς και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος.

Η εκδήλωση έκλεισε με τα θερμά λόγια και τις ευχαριστίες του Ηλία Ανδριόπουλου και άψογη απόδοση συνθέσεών του και τραγουδιών από τη συλλογή «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» που τραγούδησε όλο το κοινό χειροκροτώντας την εξαίρετη υψίφωνο Δάφνη Πανουργιά και το μουσικολόγο Παν. Ανδριόπουλο που τη συνόδευσε απαγγέλοντας αποσπάσματα από το επιμύθιο του βιβλίου.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η κ. Βάσω Φιλιππαίου καλλιτεχνική διευθύντρια της Φιλαρμονικής. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης ο οποίος επεσήμανε το σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο των δημοσιογράφων της Περιφέρειας στην ανάδειξη της πνευματικής δημιουργίας και της υπεύθυνης ενημέρωσης και επιμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αχαΐας – Κύπρου – «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ», Τάσος Στασής συνέδεσε την Κύπρο με τον Κάλβο καθώς εντοπίστηκε από κύπριο ερευνητή η ημερομηνία θανάτου του και ο τόπος ταφής μαζί με τη σύζυγό του στην Αγγλία. Αργότερα με ενέργειες, και του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, μεταφέρθηκαν τα λείψανά του στην Ελλάδα.

Διονύσης Καρατζάς

Η μνήμη ως δύναμη αντίστασης

Στην ομιλία του ο έγκριτος φιλόλογος και ποιητής Διονύσης Καρατζάς τόνισε μεταξύ άλλων:

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Σκηνές και Εικόνες μιας Εποχής» ακολούθησα τον συγγραφέα στη διαδρομή ζωής σε χρόνο και χώρο με οδηγό τη μνήμη, διαχωρίζοντάς την από την ανάμνηση. Η ανάμνηση χαρακτηρίζεται από πρόθεση ωραιοποίησης του παρελθόντος και από διάθεση επιστροφής σ’ αυτό. Η μνήμη έχει δυναμικό χαρακτήρα. Με αυτήν ο καλλιεργημένος άνθρωπος επιλέγει τα ωφέλημα και χρήσιμα στοιχεία του παρελθόντος που καθιστούν την παράδοση μήτρα ονείρου και δημιουργικότητας. Δυστυχώς σήμερα, γράφει ο Ανδριόπουλος, «η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει καινούργιους κανόνες και τα ακυρώνει όλα. Νομίζω – συνεχίζει – πως βαδίζουμε προς μια παγκόσμια δικτατορία ενός απρόσωπου συστήματος, που μεταβάλλει τους πολίτες και τους λαούς σε άβουλα τρομοκρατημένα ανθρωπάκια. Χειραγωγούμενα από τα σύγχρονα όπλα της τεχνολογίας» (σελ. 23).

Για τον σημαντικό ρόλο της μουσικής και του καλλιτέχνη στην κοινωνία ο Ηλίας γράφει ότι η τέχνη κάνει τους ανθρώπους να «ανακαλύπτουν εκείνα που ορίζουν η καρδιά, η φαντασία και το καθαρό συναίσθημα» (σελ.22).

Και για τους νέους θεωρεί ότι «είναι απαραίτητο να ονειρεύονται για να ανοίγουν την ψυχή τους στο όραμα που πλάθουν η φαντασία τους και ο στοχασμός τους για το μέλλον.

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Παρακολουθώ με αγάπη την μουσική πορεία του Ηλία Ανδριόπουλου, εκτιμώντας πάντα την γνήσια ελληνικότητα που ανέδιδε το έργο του και ειδικά την μουσική σπουδή του πάνω στη νεοελληνική ποίηση, επεσήμανε ο Παν. Αντ. Ανδριόπουλος.

Αυτή η σπουδή του Ηλία Ανδριόπουλου στη νεοελληνική ποίηση φτάνει, νομίζω, στο απόγειό της με το έργο του «Ωδαί» σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου.

Ο συνθέτης μας, Ηλίας Ανδριόπουλος, ενώνει τους τρεις μεγάλους ποιητές μας στην «Ελληνική Τριλογία» του: «Προσανατολισμοί» του Ελύτη, «Αργοναύτες» του Σεφέρη και «Ωδές» του Κάλβου.

Ωραίος ως Έλλην, ο Ηλίας Ανδριόπουλος, λοιπόν, απηχώντας την ελληνικότητα του Κάλβου, του Σεφέρη και του Ελύτη, τους μελοποίησε, με λυρική τόλμη.

Ο Θανάσης Μπαμπανέβας

Παρουσιάζοντας την εκδήλωση ο δημοσιογράφος Θαν. Μπαμπανέβας τόνισε: Ο Ηλίας Ανδριόπουλος είναι ένας δικός μας, με καταγωγή από τον όμορφο όμορο νομό της Ηλείας καταξιωμένος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας συνεργάτης κορυφαίων ελληνικών και ξένων μουσικών συνόλων, ο οποίος κοσμεί το χώρο του πενταγράμμου, με ρεπερτόριο υψηλής τεχνικής και γραφή μοναδική, ανεξίτηλα χαραγμένη στην ψυχή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα καθώς και κάθε φιλόμουσου συνανθρώπου μας όπου γης.

Εντελώς επιγραμματικά και ενδεικτικά θα αναφέρω, γιατί για το τεράστιο έργο του θα μιλήσουν αξιόλογοι ποιητές και μουσικολόγοι, ότι ο Ηλίας Ανδριόπουλος υπήρξε μεταξύ άλλων Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ(1994-1997), Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας (1997-1999) και πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών (2010-2013).

Στο τελευταίο του συγγραφικό έργο ο Ηλίας Ανδριόπουλος, μιλάει ανοικτά και καταθέτει τις εύλογες ανησυχίες του για τη ρηχότητα και φτωχοποίηση της γλώσσας και των παραδόσεών μας εν ονόματι μιας κακώς εννοούμενης παγκοσμιοποίησης και στηλιτεύει τις ανίσχυρες αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία, που οδηγούν τους νέους στην αποχαύνωση και την παρακμή.

Απουσιάζουν δυστυχώς από τη δημόσια σφαίρα οι συζητήσεις, με ουσία και ανοικτό παράθυρο στο μέλλον και περιχαρακώνεται η ζωή μας στην ευτέλεια και την παθητικοποίηση της κοινωνίας μέσα από κατευθυνόμενη πλύση εγκεφάλου, από διεθνείς πλατφόρμες παραπληροφόρησης.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Ηλίας Ανδριόπουλος αναφέρθηκε στους δεσμούς φιλίας και άψογης επικοινωνίας με τους πνευματικούς ανθρώπους της Πάτρας και εξήρε την αγαστή συνεργασία που είχε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ (1997 – 1999) με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δημήτρη Πεφάνη.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Πρόεδρος του ΤΕΑΣ της ΕΣΗΕΠΗΝ Κώστας Θεοδωρόπουλος και το συντονισμό ο δημοσιογράφος Θαν. Μπαμπανέβας.

Για την όλη διοργάνωση φρόντισε το μέλος του Συνδέσμου «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ» Δημήτρης Παπανικολάου του οποίου το εγκώμιο έπλεξε και ο Ηλίας Ανδριόπουλος για τη συνεργασία του ως υπεύθυνου της Δημοτικής Πινακοθήκης στην Πάτρα.

