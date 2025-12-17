Πάτρα: Μοτοσικλετιστής εκτός πορείας, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ

Τον τραυματισμό μοτοσικλετιστή, είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 17/12/2025, στην Πάτρα.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί, στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Βότση, όταν σύμφωνα με πληροφορίες νεαρός οδηγός μηχανής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, ενώ έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Αστυνομία.

