Πάτρα: Μοτοσικλετιστής εκτός πορείας, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ

Το τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μοτοσικλετιστή, συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, Τετάρτη 17/12/2025, στην Πάτρα.

Πάτρα: Μοτοσικλετιστής εκτός πορείας, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ Φωτογραφία αρχείου
17 Δεκ. 2025 8:20
Pelop News

Τον τραυματισμό μοτοσικλετιστή, είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 17/12/2025, στην Πάτρα.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί,  στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Βότση, όταν σύμφωνα με πληροφορίες νεαρός οδηγός μηχανής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, ενώ έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Αστυνομία.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:48 Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πίνω αλκοόλ, αλλά αν το έκανα θα μπορούσα να είμαι εθισμένος» !
9:47 Συντάξεις: Από την Παρασκευή η καταβολή με αυξήσεις ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
9:38 Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι, δράστες 9 και 12 ετών!
9:37 Ο ανατρεπτικός νόμος του «επώνυμου δότη» σπέρματος, που ψηφίστηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ
9:28 Ξανά «μαζί» Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι, η φωτογραφία με τον γιο τους
9:23 Αγρότες: Τα τρία σενάρια, τι θέλουν, σε τι στοχεύουν, τι ισχύει
9:20 Ενωτική Κίνηση: Απελευθερωμένο ωράριο, κατάργηση της Κυριακής με ευθύνη του προεδρείου
9:13 Ψήφιση προϋπολογισμού 2026: Ποιοι ανεξάρτητοι είπαν «ναι» και η απουσία Σαμαρά
9:12 Αυστραλία: Απαγγέλθηκαν 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνεϊ, ΒΙΝΤΕΟ
9:00 Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας
8:59 Γηροκομειό: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα ΦΩΤΟ
8:55 Στην Κυψέλη στο Γυμνάσιο που η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές! Κλήθηκε η αστυνομία
8:49 Η ΟΕΕΣΠ για την επιβολή τέλους
8:44 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026
8:43 Νέα Ζηλανδία: Ένοχος για πορνογραφία και κτηνοβασία πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας!
8:32 Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, που συνελήφθη για τη δολοφονία του είχε μπει 18 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης!
8:31 Δυτική Αχαΐα: Στο σφυρί έκταση 100 στρεμμάτων για τον «Ελληνα Εσκομπάρ» ΦΩΤΟ
8:21 Γαλλία: Στον βυθό της Βρετάνης βρέθηκε τείχος 7.000 μέτρων!
8:20 Πάτρα: Μοτοσικλετιστής εκτός πορείας, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ
8:13 Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ