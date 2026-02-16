Πάτρα: «Ναι» σε Νομική υπό προϋποθέσεις – Τι αναφέρει ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας

Το ζήτημα της ίδρυσης Νομικής Σχολής στην Πάτρα άνοιξε εκ νέου, με πρωτοβουλία του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, κατά την πρόσφατη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το αίτημα για δημιουργία Νομικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών επανήλθε στο προσκήνιο, συνοδευόμενο από το επιχείρημα ότι η πόλη και η ευρύτερη περιφέρεια διαθέτουν τις προϋποθέσεις να στηρίξουν μια τέτοια ακαδημαϊκή δομή.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 είχε ανακοινωθεί η ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στη χώρα, με έδρα την Πάτρα, ωστόσο η ρύθμιση ανεστάλη το 2019 από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφήνοντας το εγχείρημα μετέωρο και προκαλώντας αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, το θέμα επανεξετάζεται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ξεκαθαρίζει ότι η ίδρυση Νομικής μπορεί να εξεταστεί μόνο υπό σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις. Οπως επισημαίνει, η παρουσία της νομικής επιστήμης συμπληρώνει οργανικά ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό σύστημα. Ωστόσο, θέτει στο τραπέζι τις υφιστάμενες αδυναμίες του ιδρύματος: τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Αρχιτεκτόνων και της Επιστήμης Υλικών στεγάζονται σε παλαιά κτίρια, ενώ η υποστελέχωση αποτελεί διαρκή πρόκληση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία μιας νέας σχολής που θα απαιτούσε σημαντικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλή διοικητική πράξη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξασφάλιση διακριτής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον πρύτανη, η ίδρυση Νομικής δεν μπορεί να προχωρήσει μέσω ανακατανομής των ήδη περιορισμένων πόρων του Πανεπιστημίου. Απαιτείται σαφής δέσμευση από την Πολιτεία ή την Περιφέρεια για την κατασκευή αυτόνομου κτιρίου μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς και πρόβλεψη για δημιουργία σύγχρονης, εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και επαρκούς αριθμού νέων μελών ΔΕΠ.

Το ζήτημα της στελέχωσης αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι τα πανεπιστήμια λαμβάνουν ετησίως περίπου τόσες θέσεις μελών ΔΕΠ όσες και οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, γεγονός που δεν επιτρέπει οργανική επέκταση χωρίς πρόσθετη κρατική ενίσχυση. Με άλλα λόγια, χωρίς νέα γραμμή χρηματοδότησης και επιπλέον θέσεις προσωπικού, ένα τέτοιο εγχείρημα κινδυνεύει να παραμείνει εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα του ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Η προοπτική μιας Νομικής στην Πάτρα δεν περιορίζεται στο «κλασικό» μοντέλο σπουδών. Αντιθέτως, προτείνεται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου προγράμματος που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον τεχνολογικό χαρακτήρα του ιδρύματος και να προσδώσει στη σχολή διακριτό και ανταγωνιστικό αποτύπωμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

