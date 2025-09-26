Πάτρα: Νέα αποχή των δικηγόρων

Την αποχή από τα καθήκοντά τους αποφάσισαν οι δικηγόροι της Πάτρας.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών κατά την χθεσινή συνεδρίασή του αποφάσισε την αποχή των μελών του από τα ακροατήρια, την Τετάρτη 1/10/2025, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για:

-Την μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

-Την μη ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού σώματος για: Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες και στις ενοχικές υψηλού αντικειμένου Μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης του «νόμου Χατζηδάκη»

-Την αδειοδότηση Ιδιωτικών Νομικών Σχολών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την κατάργηση της 4ης Δημόσιας Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Τις εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την αναθεώρηση του καθεστώτος της άσκησης και της προαγωγικής εξέλιξης των δικηγόρων.

Εξαιρούνται οι προσωρινές διαταγές, οι μικροδιαφορές και η νέα τακτική διαδικασία, οι οποίες θα συζητούνται κανονικά.

