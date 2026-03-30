Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ

Σε φάση ολοκλήρωσης μπαίνουν οι παρεμβάσεις στην οδό Σολωμού, όπου ξεκίνησε η δενδροφύτευση στα νέα πεζοδρόμια από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Η παρέμβαση έρχεται να συμπληρώσει την ανακατασκευή του δρόμου και την εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου ποτίσματος.

30 Μαρ. 2026 12:56
Pelop News

Με τη δενδροφύτευση στα νέα πεζοδρόμια της οδού Σολωμού συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης στην περιοχή, καθώς από το πρωί συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων προχώρησαν στις σχετικές εργασίες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα σε μια συνολική παρέμβαση που έχει ήδη προηγηθεί στον συγκεκριμένο δρόμο, με βάση τη μελέτη ανακατασκευής των πεζοδρομίων που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής.

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, εγκαταστάθηκε, σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου, και σύστημα υπόγειου αυτόματου ποτίσματος, ώστε να υποστηριχθεί η νέα φύτευση και να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τη συντήρηση του πρασίνου.

Η δενδροφύτευση που ξεκίνησε σήμερα έρχεται ουσιαστικά να ολοκληρώσει την παρέμβαση στην οδό Σολωμού, δίνοντας νέα εικόνα στα πεζοδρόμια και ενισχύοντας το πράσινο στο αστικό περιβάλλον.

