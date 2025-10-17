Πάτρα: Νέα κυκλοφοριακά έργα και δωρεάν ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο – Δείτε τι αλλάζει

Με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας προχωρά σε παρεμβάσεις που αλλάζουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης — από τη διάνοιξη της οδού Γ. Παπανδρέου μέχρι τη δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο.

17 Οκτ. 2025 12:00
Pelop News

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, έχοντας θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τα μέτρα ανακούφισης της καθημερινότητας των κατοίκων, δρομολογεί σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Οι Αντιδημαρχίες Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού καθώς και Έργων Υποδομής ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του έργου που αφορά τη διάνοιξη της οδού Γ. Παπανδρέου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μονοδρόμηση των οδών Παπανδρέου και Ακρωτηρίου. Το έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, εκτιμάται ότι θα προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση στις περιοχές Ψαροφάϊ και Ζαρουχλέικα, βελτιώνοντας αισθητά τη ροή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ξεκινά η μελέτη για τη δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτρικά λεωφορεία (mini bus), τα οποία θα κινούνται κυκλικά εντός του ιστορικού κέντρου. Ήδη έχει εκπονηθεί προμελέτη, βασισμένη στη μελέτη Δοξιάδη, στις επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και στα υφιστάμενα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για μια πιο βιώσιμη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη, όπου η μετακίνηση δεν θα είναι πρόβλημα αλλά μέρος της λύσης.
