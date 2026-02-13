Πάτρα: Νέα πλημμύρα στην Ακτή Δυμαίων – Τέταρτο περιστατικό μέσα στον Φεβρουάριο

Οι έντονες βροχοπτώσεις έφεραν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας. Το πρόβλημα επανέρχεται συστηματικά, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και προβληματισμό για μόνιμη λύση.

13 Φεβ. 2026 13:02
Pelop News

Νέα προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας, όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Το σημείο φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, καθώς πρόκειται για το τέταρτο αντίστοιχο περιστατικό μέσα στον Φεβρουάριο. Η συχνότητα των πλημμυρών εντείνει την ανησυχία οδηγών και κατοίκων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η παραλιακή οδός είχε πλημμυρίσει ξανά, οδηγώντας ακόμη και σε διακοπή της κυκλοφορίας προς Πύργο, με την εκτροπή των οχημάτων να πραγματοποιείται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί και στις αρχές του μήνα, αναδεικνύοντας τη συστηματικότητα του φαινομένου.

Η επαναληψιμότητα των πλημμυρών θέτει εκ νέου ζήτημα υποδομών και αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθώς η Ακτή Δυμαίων αποτελεί βασικό κυκλοφοριακό άξονα για την πόλη και η διατάραξη της λειτουργίας της επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

