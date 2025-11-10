Πάτρα: Νέα πτώση σοβάδων από οροφή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κορίνθου, δεν είναι η πρώτη φορά!

Από τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί το πρωί στην οδό Κορίνθου, αμέσως μετά την οδό Γούναρη, όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το πεζοδρόμιο, ενώ οι πεζοί αναγκάζονται προσωρινά να περπατούν στο οδόστρωμα.

Το κτίριο παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την παλιά Νομαρχία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται φθορές και κινδύνευσαν οι πεζοί, καθώς στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί σπασμένα γυαλιά και μπάζα στο πεζοδρόμιο.

Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες των κτιρίων, που είναι πολλά στην πόλη μας οφείλουν να κινητοποιηθούν προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν τραυματισμούς και δυσάρεστα γεγονότα.

