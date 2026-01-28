Πάτρα – Νέες διαγραφές οφειλών έφεραν εντάσεις: Ηταν φυλακή και του έριχναν πρόστιμα

Με διαγραφές οφειλών, αλλά και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, συνεδρίασε χθες το πρωί η δημοτική επιτροπή του Δήμου Πατρέων. Το ζήτημα των διαγραφών έχει απασχολήσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα, φέρνοντας στο φως διαφορετικές ερμηνείες της νομιμότητας, αλλά και προσωπικές ιστορίες δημοτών που, δικαίως ή αδίκως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με υψηλές χρεώσεις και πρόστιμα.

Το ενδιαφέρον της χθεσινής συνεδρίασης μονοπώλησαν τρεις βασικές περιπτώσεις διαγραφών, συνολικού ύψους 10.182,87 ευρώ, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Η πρώτη αφορούσε διαγραφή οφειλής 2.037,31 ευρώ, που περιλάμβανε δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο. Οπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος δημότης ήταν κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και δεν χρησιμοποιούσε καθόλου την κατοικία του από το 2013 έως το 2022. «Εφόσον δεν έμενε στο σπίτι, διαγράφονται τα τέλη και το πρόστιμο» ανέφερε, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνεται και ότι το σπίτι δεν χρησιμοποιούνταν ούτε από συγγενικά πρόσωπα.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ» από την αντιπολίτευση, Πέτρος Ψωμάς, εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις: «Πώς ξέρουμε ότι δεν έμενε κανείς συγγενής μέσα στο σπίτι; Χάνονται χιλιάδες ευρώ. Τι μήνυμα δίνετε στους νόμιμους; Δεν πρέπει να χαρίζουμε πρόστιμα» ανέφερε, ζητώντας σαφείς απαντήσεις.

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις διαγραφών 2.282,16 ευρώ και 5.863,40 ευρώ, που αφορούσαν πρόστιμα σε καταστήματα για έλλειψη άδειας. Σύμφωνα με τον κ. Πλέσσα, στη μία περίπτωση το πρόστιμο βεβαιώθηκε εκ παραδρομής, ενώ στη δεύτερη το κατάστημα εξέδωσε άδεια εκ των υστέρων χωρίς υπέρβαση τετραγωνικών. «Εφόσον πληρώνουν το τέλος για το διάστημα που δεν είχαν άδεια, το πρόστιμο διαγράφεται. Δεν λειτουργούμε εκδικητικά» υποστήριξε.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ψωμά, ο οποίος έκανε λόγο για «επιβράβευση της παρανομίας». «Αρα λέμε: παρανομήστε και όταν νομιμοποιηθείτε, όλα καλά» ανέφερε, με τον κ. Πλέσσα να απαντά: «Ναι, κύριε Ψωμά, εμείς δεν λειτουργούμε εκδικητικά». Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο αντιδήμαρχος προκάλεσε ευθέως την αντιπολίτευση να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, λέγοντας: «Να πάτε στην Εισαγγελία αύριο το πρωί. Σας προκαλώ».

Η ένταση ξέφυγε από κάθε όριο, όταν, εκτός μικροφώνου, ακούστηκαν εκφράσεις όπως «κάτσε κάτω, ρε» και «βούλωσέ το», με τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά να σηκώνεται όρθιος και να επικρατεί ένταση και φωνές για περίπου ένα λεπτό.

Πέραν των τριών βασικών περιπτώσεων, εγκρίθηκαν και διαγραφές μικρότερων οφειλών και προστίμων, συνολικού ύψους 1.354,71 ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο των ποσών που διαγράφονται σε 11.537,58 ευρώ.

Παράλληλα, σε εννέα περιπτώσεις αποφασίστηκε διαγραφή και ορθή επαναβεβαίωση οφειλών, συνολικού ύψους 745,64 ευρώ, ποσό που θα επανεγγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συζήτηση ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, το βαθύ χάσμα προσέγγισης ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την αντιπολίτευση, με φόντο τη νομιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαχείριση των δημοτικών εσόδων.

