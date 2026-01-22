Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις

Οι καταγγελίες πολιτών για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον Δήμο Πατρέων συνεχίζουν να καταφτάνουν στην εφημερίδα μας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις διαδικασίες είσπραξης παλαιών οφειλών και τις επιβαλλόμενες προσαυξήσεις. Οι πολίτες καταγγέλλουν ότι οι ενέργειες του Δήμου πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ότι οι προσαυξήσεις είναι υπερβολικές ή παράνομες.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τη Χαρά Μελαχροινού, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία καταγγέλλει ότι για δύο κλήσεις του 2002 και 2003 της έγινε κατάσχεση 600 ευρώ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. «Ακόμα και αν είχα παραμελήσει την πληρωμή τους, οι οφειλές είχαν παραγραφεί μετά από δύο δεκαετίες» σημειώνει η ίδια. Σύμφωνα με την κυρία Μελαχροινού, το προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών του Δήμου τη λοιδόρησε διά ζώσης και τηλεφωνικά. Τελικά, αναγκάστηκε να κάνει ρύθμιση σε δόσεις, «παρά το ότι στενεύω οικονομικά», όπως δηλώνει. Τα στοιχεία της είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση και δηλώνει: «Ντροπή!».

Η δεύτερη περίπτωση αφορά έναν Πατρινό, ο οποίος αμφισβητεί δύο ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές του από το 2003 και το 2009, συνολικού ποσού μόλις 130 ευρώ. Παρόλα αυτά, ο Δήμος προχώρησε σε κατάσχεση 620 ευρώ, με τις προσαυξήσεις να υπερβαίνουν κατά πολύ το αρχικό ποσό. «Δεν είχα λάβει ποτέ ατομική ειδοποίηση» δηλώνει, τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την επιστροφή των υπερβολικών προσαυξήσεων. «Είναι αδιανόητο να μου παίρνουν τόσα χρήματα για μια οφειλή που δεν ξεπερνούσε τα 130 ευρώ» προσθέτει.

Η τρίτη περίπτωση αφορά ακόμα έναν πολίτη, του οποίου κατασχέθηκαν 1.075 ευρώ για παλαιές κλήσεις ΚΟΚ των ετών 2000–2005. Οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν ανέρχονται σε 735 ευρώ. Ο ίδιος σημειώνει: «Δεν έχω ενημερωθεί ποτέ προσωπικά για αυτές τις οφειλές και θεωρώ παράνομη την κατάσχεση. Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσω την επιστροφή των υπερβολικών προσαυξήσεων».

Οπως σημειώνουν οι καταγγέλλοντες, οι κατασχέσεις δεν συνοδεύονται από έγκυρες ατομικές ειδοποιήσεις, ενώ οι προσαυξήσεις που προστίθενται φαίνεται να υπερβαίνουν κατά πολύ τα αρχικά ποσά των οφειλών. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που έχει αναδείξει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», αφορούν στο διπλάσιο τουλάχιστον του αρχικού ποσού των κλήσεων.

«Η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια και οικονομικό άγχος» δηλώνει ο Κ.Π.«Αντί να στηριχτούμε στις νόμιμες διαδικασίες, βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με απειλές και υπερβολικές κατασχέσεις». Παράλληλα, οι πολίτες τονίζουν ότι πρόκειται για «παράνομες απαιτήσεις», ενώ προγραμματίζουν την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη για την επιστροφή των προσαυξήσεων και τη διεκδίκηση αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστησαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



