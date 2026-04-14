Πάτρα – Νέες πλατείες: Σχέδια για παρεμβάσεις σε όλη την πόλη

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει η νέα πλατεία Ελλήνων Μουσουργών στην Εξω Αγυιά της Πάτρας, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων της βόρειας πλευράς της πόλης. Η αξιοποίηση έκτασης έξι στρεμμάτων προχωρά πλέον με συγκεκριμένο ανάδοχο, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου εντός 18 μηνών.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Νέος χώρος αναψυχής στην Έξω Αγυιά – Σύντομα έργα για την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών

Η δημοτική αρχή σχεδιάζει, ωστόσο, ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων, με τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες συνοικίες, αξιοποιώντας πόρους από το Πράσινο Ταμείο. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πλατεία Καλλιπάτειρας στη Μέση Αγυιά, ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και βρίσκεται πλέον κοντά στη φάση δημοπράτησης.

Παράλληλα, δρομολογούνται δύο ακόμη πλατείες στη νότια Πάτρα, στις Ιτιές και στην Κρύα Ιτεών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων χώρων αναψυχής και άθλησης. Την ίδια ώρα, προχωρούν και παρεμβάσεις αναβάθμισης, όπως στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ επίκειται και ο διαγωνισμός για την κεντρική πλατεία Γεωργίου, ενισχύοντας συνολικά το αστικό αποτύπωμα της πόλης.

