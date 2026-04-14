Πάτρα – Νέες πλατείες: Σχέδια για παρεμβάσεις σε όλη την πόλη

Προχωρούν και παρεμβάσεις αναβάθμισης, όπως στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ επίκειται και ο διαγωνισμός για την κεντρική πλατεία Γεωργίου, ενισχύοντας συνολικά το αστικό αποτύπωμα της πόλης.

Πάτρα - Νέες πλατείες: Σχέδια για παρεμβάσεις σε όλη την πόλη
14 Απρ. 2026 16:00
Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει η νέα πλατεία Ελλήνων Μουσουργών στην Εξω Αγυιά της Πάτρας, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων της βόρειας πλευράς της πόλης. Η αξιοποίηση έκτασης έξι στρεμμάτων προχωρά πλέον με συγκεκριμένο ανάδοχο, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου εντός 18 μηνών.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Νέος χώρος αναψυχής στην Έξω Αγυιά – Σύντομα έργα για την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών

Η δημοτική αρχή σχεδιάζει, ωστόσο, ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων, με τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες συνοικίες, αξιοποιώντας πόρους από το Πράσινο Ταμείο. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πλατεία Καλλιπάτειρας στη Μέση Αγυιά, ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και βρίσκεται πλέον κοντά στη φάση δημοπράτησης.

Παράλληλα, δρομολογούνται δύο ακόμη πλατείες στη νότια Πάτρα, στις Ιτιές και στην Κρύα Ιτεών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων χώρων αναψυχής και άθλησης. Την ίδια ώρα, προχωρούν και παρεμβάσεις αναβάθμισης, όπως στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ επίκειται και ο διαγωνισμός για την κεντρική πλατεία Γεωργίου, ενισχύοντας συνολικά το αστικό αποτύπωμα της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:15 Πολίχνη: Διαρρήκτης για γέλια – Πήγε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από τα 2,5 μέτρα
16:14 Ιράν: Στο τραπέζι προσωρινή παύση μεταφορών μέσω Ορμούζ ενόψει συνομιλιών με τις ΗΠΑ
16:02 Αγορά ακινήτων: Πώς η μεταφορά συντελεστή δόμησης δημιουργεί νέες ευκαιρίες
16:00 Πάτρα – Νέες πλατείες: Σχέδια για παρεμβάσεις σε όλη την πόλη
15:53 Λίλα Τριάντη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της και τα λόγια για τον Νίκο Βέρτη
15:53 Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Δεν θέλουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ στα playoffs»
15:40 Μοσάντ: «Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης – Η αποστολή τελειώνει με αλλαγή καθεστώτος»
15:38 Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο χωρισμός μου ήταν ένα γερό “χαστούκι”»
15:30 Πάτρα: Το Δασύλλιο ζητά παρεμβάσεις – Υπάρχουν σημεία που οι καθιζήσεις είναι εμφανέστατες
15:29 «Να είστε έτοιμοι»: Τα απειλητικά μηνύματα του 19χρονου πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας
15:25 Χριστίνα Μπακαστάθη: «Είμαστε οι ρωγμές μας» – Η σάτιρα, η σύγκρουση και η γυναίκα που παίρνει το πάνω χέρι
15:22 Οι κολυμβητές της ΝΕΠ σε καμπ στο Ναύπλιο
15:17 Διαθήκες και κληρονομιές: Ο νέος «χάρτης» με τις 10 μεγάλες αλλαγές
15:08 Ακριβότερα τα πλασματικά έτη λόγω κατώτατου μισθού – Πότε συμφέρει η εξαγορά
15:00 Προστασία και αξιοποίηση των πηγών του Λάδωνα: Προκήρυξη της μελέτης από τον Δήμο Καλαβρύτων
14:58 Ροδόπη: Καταδίωξη με δύο αυτοκίνητα, ανατροπή και πέντε συλλήψεις – Κρύβονταν σε πρανές μετά το κυνηγητό
14:53 «Φρένο» από Μελόνι στη συμφωνία με το Ισραήλ – Μήνυμα για Ορμούζ και αιχμές κατά Τραμπ
14:52 Μυλωνάκης κατά Δρουσιώτη: Πάει στη Δικαιοσύνη και προειδοποιεί με αγωγές όσους αναπαράγουν τις αναφορές
14:41 Σκόνη από τη Σαχάρα σκεπάζει τη χώρα: Ποιες περιοχές θα γίνουν «πορτοκαλί» τώρα και πού θα χτυπήσει από αύριο ΧΑΡΤΗΣ
14:35 Την Τετάρτη η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη – Θλίψη για τον τραγικό θάνατό της στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
