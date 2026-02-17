Πάτρα: Νεκρές επί ημέρες οι δυο αδελφές μέσα στο σπίτι τους

Οι σοροί των δυο αδελφών γυναικών που εντοπίστηκαν η μια δίπλα στην άλλη, μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Μαραθωνομάχων, στην Πάτρα, το μεσημέρι της Δευτέρας 16/02/2026. βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη, σύφωνα με πληροφορίες του pelop.gr

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών εκτιμάται πως προήλθε τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν τον εντοπισμό τους. Οι δυο γυναίκες ηλικίας 66 και 68 ετών αντίστοιχα, που αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα με τη μία να είναι κλινήρης βρέθηκαν νεκρές η μια στο κρεβάτι και η άλλη δίπλα της.

«Ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα» μετέφεραν μαρτυρίες.

Ωστόσο, γειτόνες που είχαν ημέρες να «δουν» κάποιο ίχνος ζωής την ηλικιωμένων, ήταν εκείνοι που ενεργοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι στην περιοχή της Εγλυκάδας και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν σε αυτό, αντικρύζοντας τις δυο σορούς.

Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Το σπίτι βρέθηκε κλειδωμένο, ενω το εσωτερικό του, ήταν τακτοποιημένο. Στο χώρο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που όπως διαπιστώθηκε ελάμβαναν οι δυο αδελφές που φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δυο γυναικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



