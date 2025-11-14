Πάτρα: Νεκρός 48χρονος κρατούμενος – Βρέθηκε απαγχονισμένος στη Β’ Πτέρυγα των φυλακών Αγίου Στεφάνου

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος κρατούμενος. Ο άνδρας, που εξέτιε ποινή για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπάνιο της Β’ Πτέρυγας.

Πάτρα: Νεκρός 48χρονος κρατούμενος - Βρέθηκε απαγχονισμένος στη Β’ Πτέρυγα των φυλακών Αγίου Στεφάνου
14 Νοέ. 2025 12:25
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όταν 48χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο μπάνιο της Β’ Πτέρυγας. Ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής, εξέτιε ποινή για υπόθεση ληστείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου εντόπισε τον κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσε άμεσα τη διοίκηση των φυλακών. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 48χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στις φυλακές, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας προχώρησε στην πράξη του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή καταθέσεων και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
