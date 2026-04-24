Πάτρα: Νεκρός στο κελί του 46χρονος Έλληνας κρατούμενος

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Πάτρας για να διαπιστωθούν ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα

24 Απρ. 2026 20:14
Pelop News

Στην Πάτρα νεκρός βρέθηκε σήμερα 46χρονος Έλληνας κρατούμενος, μέσα στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Αμέσως σήμανε κόκκινος συναγερμός προκειμένου να υπάρξει έκτακτη διαχείριση του τραγικού περιστατικού με τους γιατρούς να σπεύδουν στο σημείο. Κατέβαλλαν προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες για μεγάλο διάστημα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα με τον 46χρονο να χάσει τη ζωή του.

Πάντως  όπως έχει διαρρεύσει ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Πάτρας για να διαπιστωθούν ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

