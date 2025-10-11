Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!

Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Τώρα τ άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα στην Πάτρα, από τον σύντροφό της.

Αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Μάλιστα άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά.

Έτσι ο δράστης την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια.

Ευτυχώς φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν. Εν τέλει τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.

