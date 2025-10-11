Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!

Ο δράστης  την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια

Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!
11 Οκτ. 2025 15:31
Pelop News

Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Τώρα τ άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα στην Πάτρα, από τον σύντροφό της.

Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά

Αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Μάλιστα άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά.

Έτσι ο δράστης  την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια.

Ευτυχώς φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν. Εν τέλει τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
16:12 Ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος μιλά στο pelop.gr για τον «Άνθρωπο του Θεού»: «Η ματαίωση είναι το πιο ανθρώπινο συναίσθημα»
15:59 «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι»! Το μήνυμα της Εθνικής Ελπίδων ΦΩΤΟ
15:55 Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 4χρονου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τον ναυαγοσώστη
15:49 Εκεχειρία: Τα τρία σημεία που μπορεί να την τορπιλίσουν! Η στάση Χαμάς και Ισραήλ
15:39 Η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο!
15:31 Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!
15:27 Φωτιά στη Λάππα Αχαΐας: Σε αποθήκη κοντά σε καταυλισμό εργατών γης ΝΕΟΤΕΡΑ
15:21 Euroleague: MVP της αγωνιστικής για 15η φορά o Σάσα Βεζένκοφ ΒΙΝΤΕΟ
15:12 Τι σημαίνει μεταβατικό καθεστώς για το συνταξιοδοτικό για τους 55άρηδες;
15:00 Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Κάθε υπόθεση θα περνά από διασταύρωση στοιχείων
14:51 Συναγερμός στα Λιόσια: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο!
14:43 Το Reuters αναλύει: Ο λόγος που η Χαμάς εμπιστεύτηκε τον Τραμπ και το τηλεφώνημα του Σεπτεμβρίου
14:31 Σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά! Ο πατέρας όρμησε στον δράστη
14:18 Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!
14:15 «Nομοσχέδιο-λαιμητόμος για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία!» το μήνυμα του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
14:04 Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ