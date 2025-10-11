Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά

Κατασχέθηκαν 78,4 γραμμάρια ηρωίνης, 24,5 γραμμάρια κάνναβης,
χρηματικό ποσό και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

11 Οκτ. 2025 13:50
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν, χθες 10/10/2025 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Πατρών, δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα
κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και αστυνομικής
επιτήρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν γυναίκα να προβαίνει σε πώληση
μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε άτομο, το οποίο στη συνέχεια
ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία (1) αυτοσχέδια νάιλον
συσκευασία περιέχουσα ηρωίνη μικτού βάρους -1- γραμμαρίου.
Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της γυναίκας,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -78,4- γραμμάρια ηρωίνης,
• -24,5- γραμμάρια κάνναβης,
• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας -1- κινητό τηλέφωνο και
• -355- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 
