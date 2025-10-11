Το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας

Αρκετές οι παραβατικές συμπεριφορές

11 Οκτ. 2025 12:53
«Πλούσιο» το Αστυνομικό Δελτίο της Δυτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει  συλλήψεις για ναρκωτικά και παραβατικές συμπεριφορές. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Αγρίνιο: Επιχείρηση με «φούντα», συνελήφθη για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών!

«Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθησαν, χθες στην Πάτρα, από
αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας και
ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν
βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ένα γραμμάρια βουπρενορφίνης
και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.

Σύλληψη για παράβαση του τελωνειακού Κώδικα Συνελήφθη, χθες το βράδυ,
στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας
ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε
βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -33- πακέτα και -2-
συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα,
από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή
γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε βρέθηκε στην
κατοχή της και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο
Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε
ότι οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Συνελήφθη, χθες το
απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου,
ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε
διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα κατά το χρόνο που του είχε
αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενης παράβασης.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από
αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων
Αγρινίου, ένας ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε
βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης».
