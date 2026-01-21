Πάτρα: Νέο προεδρείο στον Σοροπτιμιστικό Ομιλο «Δανιηλίς», δήλωση Κολλυροπουλου

Η σύνθεση του νέου Προεδρείου του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς».

21 Ιαν. 2026 10:41
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών «Δανιηλίς», κατόπιν Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε με παμψηφία, επιβεβαιώνοντας το κλίμα ενότητας και κοινής κατεύθυνσης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα για τη διετία 2026–2027, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην τοπική κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που ενδυναμώνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Ομίλου Αγγελική Κολλυροπούλου ανέφερε:«Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών “Δανιηλίς” μπαίνει σε μια νέα περίοδο με καθαρό προσανατολισμό στη συνεργασία, την εξωστρέφεια και το μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες και τα κορίτσια σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους – από την εκπαίδευση έως την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών “Δανιηλίς” επιδιώκει να προσφέρει καθοδήγηση, ενδυνάμωση και πρακτικά εργαλεία, ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές της και να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στην κοινωνία».

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

• Πρόεδρος: Αγγελική Κολλυροπούλου

Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Χρυσανθοπούλου

Γραμματέας: Μαρία (Μάρυ) Ζωγοπούλου

Ταμίας: Γεωργία Μοσχονά

Διευθύντρια Προγράμματος: Κωνσταντίνα Πανταζοπούλου

Μέλος ΔΣ: Καλλιόπη Λεπίδα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2026, με σαφή προσανατολισμό σε δράσεις ουσίας, κοινωνικής προσφοράς και θετικού αποτυπώματος όχι μόνο για την Πάτρα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Ελλάδας.

