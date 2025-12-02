Πάτρα: Νέο ραντεβού με Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Πότε θα γίνει η σύσκεψη φορέων

Για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου επαναπρογραμματίζεται η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή την περασμένη Τετάρτη.

Η αρχική επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω ενός θανατηφόρου δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ Πειραιά. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, την ημέρα που αναβλήθηκε η επίσκεψη στην Πάτρα, ο κ. Κυρανάκης βρέθηκε στο Αίγιο και στον Ψαθόπυργο, όπου επιθεώρησε τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τοπικούς παράγοντες ως ένδειξη ότι το υπουργείο δίνει βαρύτητα στα τμήματα του έργου που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανοικτό το μέτωπο της διαβούλευσης για το τμήμα εντός της Πάτρας, όπου παραμένουν τα μεγαλύτερα «αγκάθια».

Σε μια περίοδο όπου τα συγκοινωνιακά έργα της Αχαΐας βρίσκονται σε καίριο σταυροδρόμι, η παρουσία του υφυπουργού παραμένει κρίσιμη για την προώθηση του σιδηροδρομικού έργου που θα καθορίσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής.

Η ευρεία σύσκεψη, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής, για πολλούς αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής. Σε αυτήν αρχικά είχαν κληθεί να συμμετάσχουν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, όχι όμως και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Ηδη έχουν προκύψει ενστάσεις, καθώς το ΤΕΕ διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είχε προσκληθεί στην προηγούμενη ενημερωτική συνάντηση για το τρένο στην Πάτρα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον τεχνικό κόσμο της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων επαναφέρει με έμφαση τη θέση του για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο αστικό τμήμα. Ο Δήμος έχει καλέσει την κυβέρνηση -και ειδικότερα το Μέγαρο Μαξίμου- να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο ζήτημα, τονίζοντας ότι η υπογειοποίηση αποτελεί τη μόνη λύση που εξασφαλίζει την ομαλή ένταξη του έργου στον ιστό της πόλης χωρίς να δημιουργήσει νέα εμπόδια στη σύνδεση των συνοικιών και στην πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο.

Οι συζητήσεις που αναμένεται να διεξαχθούν στη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας χαρακτηρίζονται από όλους ως κομβικές. Με το έργο να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και χωρίς χρηματοδοτική ομπρέλα, οι αποφάσεις που θα ληφθούν ή θα προετοιμαστούν τώρα θα καθορίσουν το τελικό μοντέλο διέλευσης του σύγχρονου σιδηροδρόμου μέσα από την Πάτρα και, κατά συνέπεια, την ίδια την πορεία ανάπτυξης της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

