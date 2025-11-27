Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ

Προφανώς ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης δεν ήταν έτοιμος για το «ραντεβού» με τους φορείς της πόλης και γι’ αυτό δεν ήρθε την Τετάρτη (26/11) στην Πάτρα, αναβάλλοντας ο ίδιος το «ραντεβού» το πρωί της ίδιας μέρας.

Δεν ήταν, όπως ελέχθη, λόγος της αναβολής το θανατηφόρο δυστύχημα στο εργοτάξιο του ΗΣΑΠ (στον Πειραιά). Και η απόδειξη; Ο κ. Κυρανάκης ήρθε την ίδια μέρα μέχρι το Αίγιο!

Μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παληό, ξεκίνησαν από την Αθήνα με δρομολόγιο της γραμμής με κατεύθυνση το σταθμό του Κιάτου. Αμέσως επιβιβάστηκαν στην επόμενη σύνδεση-ανταπόκριση με την αμαξοστοιχία για το δρομολόγιο Κιάτο -Αίγιο. Εφτασαν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αιγίου περίπου στις 12 το μεσημέρι, επιβιβάστηκαν σε σιδηροδρομικά μηχανήματα και ήλεγξαν την καινούργια γραμμή από Αίγιο έως και Ψαθόπυργο μαζί με στελέχη από τις εταιρίες.

Όπως φαίνεται, ο αρχικός προγραμματισμός του ήταν μετά το Αίγιο και τη συγκεκριμένη επιθεώρηση να ερχόταν στην Πάτρα για το «ραντεβού-σύσκεψη», στις 4μμ. Κάτι άλλαξε, όμως, γιατί πιθανότατα δεν ήταν έτοιμος και γι’ αυτό δεν ήρθε και ανέβαλε τη σύσκεψη.

Εκτός κι αν θεώρησε ότι έπρεπε να παραστεί στη σύσκεψη στο Μαξίμου την ίδια μέρα (Τετάρτη), υπό τον πρωθυπουργό και με κεντρικό καλεσμένο τον Ευρωπαίο Επίτροπο Mεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα. Σημειωτέον, η σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν στις 4μμ, την ίδια ώρα, δηλαδή, που είχε προγραμματιστεί, από τη Δευτέρα, και η σύσκεψη στην Πάτρα.

