Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ

Μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παληό, ξεκίνησαν από την Αθήνα με δρομολόγιο της γραμμής με κατεύθυνση το σταθμό του Κιάτου. Αμέσως επιβιβάστηκαν στην επόμενη σύνδεση-ανταπόκριση με την αμαξοστοιχία για το δρομολόγιο Κιάτο -Αίγιο.

Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 15:03
Pelop News

Προφανώς ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης δεν ήταν έτοιμος για το «ραντεβού» με τους φορείς της πόλης και γι’ αυτό δεν ήρθε την Τετάρτη (26/11) στην Πάτρα, αναβάλλοντας ο ίδιος το «ραντεβού» το πρωί της ίδιας μέρας.
Δεν ήταν, όπως ελέχθη, λόγος της αναβολής το θανατηφόρο δυστύχημα στο εργοτάξιο του ΗΣΑΠ (στον Πειραιά). Και η απόδειξη; Ο κ. Κυρανάκης ήρθε την ίδια μέρα μέχρι το Αίγιο!

Μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παληό, ξεκίνησαν από την Αθήνα με δρομολόγιο της γραμμής με κατεύθυνση το σταθμό του Κιάτου. Αμέσως επιβιβάστηκαν στην επόμενη σύνδεση-ανταπόκριση με την αμαξοστοιχία για το δρομολόγιο Κιάτο -Αίγιο. Εφτασαν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αιγίου περίπου στις 12 το μεσημέρι, επιβιβάστηκαν σε σιδηροδρομικά μηχανήματα και ήλεγξαν την καινούργια γραμμή από Αίγιο έως και Ψαθόπυργο μαζί με στελέχη από τις εταιρίες.

Όπως φαίνεται, ο αρχικός προγραμματισμός του ήταν μετά το Αίγιο και τη συγκεκριμένη επιθεώρηση να ερχόταν στην Πάτρα για το «ραντεβού-σύσκεψη», στις 4μμ. Κάτι άλλαξε, όμως, γιατί πιθανότατα δεν ήταν έτοιμος και γι’ αυτό δεν ήρθε και ανέβαλε τη σύσκεψη.
Εκτός κι αν θεώρησε ότι έπρεπε να παραστεί στη σύσκεψη στο Μαξίμου την ίδια μέρα (Τετάρτη), υπό τον πρωθυπουργό και με κεντρικό καλεσμένο τον Ευρωπαίο Επίτροπο Mεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα. Σημειωτέον, η σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν στις 4μμ, την ίδια ώρα, δηλαδή, που είχε προγραμματιστεί, από τη Δευτέρα, και η σύσκεψη στην Πάτρα.

Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ